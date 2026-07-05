Roban cuatro paneles solares en punto de agua potable de los edificios de 18 plantas en Holguín

El robo apunta a un patrón delictivo en ascenso en la Ciudad de los Parques

Ladrones entraron en la madrugada de este domingo al punto de distribución de agua potable contiguo a los edificios de 18 plantas en la ciudad de Holguín, y robaron cuatro paneles solares del sistema fotovoltaico que alimenta las bombas de agua de las que dependen miles de personas.

El hecho fue denunciado públicamente por la página Holguín en fotos a través de un video en Facebook el cual, en pocas horas, superó las 38,000 vistas y generó más de 300 comentarios de ciudadanos indignados.

El creador de contenido que gestiona la página digital explicó que la policía se encontraba en el lugar recolectando evidencias al momento de la denuncia.

Captura de Facebook/Holguín en fotos

También advirtió que este no es el primer punto de agua con sistema fotovoltaico en la ciudad que sufre un robo de este tipo, lo que apunta a un patrón delictivo en ascenso.

"Estos elementos actualmente en el mercado están carísimos, rozando los 300 dólares", señaló el reportero, lo que convierte cada panel en un botín de alto valor en el mercado informal cubano.

La reacción ciudadana en los comentarios del video refleja una frustración acumulada."Hasta que no hayan condenas elevadas, con juicios ejemplarizantes va a seguir lo mismo con lo mismo", escribió un usuario.

Otro apuntó: "Cuando apliquen medidas severas, y la policía se dedique a su trabajo, quizás logremos algo, pero mientras tanto crecerá la delincuencia".

Algunos vecinos señalaron que el punto ya había sido víctima de un robo anterior, lo que sugiere reincidencia sobre la misma instalación. "¿Y no hay custodios ahí? Por Dios", preguntó otro comentarista, lo cual resume la indignación colectiva ante la ausencia de vigilancia en una infraestructura crítica para el acceso al agua potable.

La propia página Holguín en fotos respondió a uno de los comentarios con una postura contundente. "Si este lugar no puede seguir brindando su servicio y miles de personas pierden el acceso al agua potable, estoy de acuerdo que sea catalogado como terrorismo", remarcó.

El robo agrava una situación hídrica ya crítica. Más de 370,000 personas en Holguín, casi 40 % de la población provincial, carecen de suministro regular de agua potable, en una provincia donde los apagones pueden llegar hasta más de 50 horas continuas.

Los sistemas fotovoltaicos instalados en estaciones de bombeo son precisamente la solución que el Estado ha implementado para garantizar el abastecimiento durante los cortes eléctricos, lo que los convierte en blancos codiciados.

Este incidente se suma a una ola de robos que no cesa. El 13 de mayo, cuatro individuos golpearon y amarraron al custodio de la estación de bombeo Oscar Lucero en la misma ciudad para llevarse 32 paneles solares.

El 28 de junio, cuatro paneles robados en Sagua de Tánamo dejaron sin señal de televisión a cuatro consejos populares del Plan Turquino. Y entre mayo y junio se registraron al menos tres robos de paneles de infraestructura de Etecsa en Santiago de Cuba.

Pese al Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que desde mayo de 2025 tipifica estos actos como sabotaje con penas de hasta cadena perpetua o muerte, los robos continúan sin freno, especialmente en instalaciones sin vigilancia permanente.