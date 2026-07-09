Laritza Camacho ironiza tras entrevista de El Cangrejo: «Claro que puede negociar, si tiene pedigrí, dinero y ojos azules»

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La locutora y presentadora cubana Laritza Camacho publicó una contundente reflexión en Facebook en la que responde con ironía a quienes advierten sobre el peligro de enviar «señales incorrectas» al pueblo cubano, en referencia al debate generado por las entrevistas de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo».

El detonante fue la irrupción pública de El Cangrejo, que concedió su primera entrevista al medio estadounidense Usa Today desde la oficina que fue de su abuelo en el Centro de Convenciones de La Habana, vestido con jeans Hugo Boss, zapatillas Hermès y un Rolex Submariner en la muñeca, ofreciéndose a negociar directamente con Donald Trump el futuro de Cuba.

«¿Señales incorrectas? Pero si Raúl Guillermo ha mandado las señales más evidentes del mundo. Quien no las haya querido ver, que revise su entorno», escribe la actriz.

Camacho apunta directamente a la contradicción central: mientras el régimen predica igualdad, el nieto de Raúl Castro aparece en público con yates, Rolex, oro y aires de negociador. «Existe una élite millonaria en Cuba y un pueblo abrumado», escribe la locutora, sin rodeos.

Ella no pasa por alto la declaración de El Cangrejo, quien afirmó: «Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo». La locutora responde con sarcasmo medido: «Claro que puede negociar, si tiene pedigrí y dinero (¡Ah, y hermosos ojos azules!)».

Captura de Facebook / Laritza Camacho

La crítica más dura la reserva para Miguel Díaz-Canel. Camacho lo describe como «el mismo presidente que ningunea al pueblo y cuando escucha calderos dice que es 'cubaneo cubano'», y recuerda que fue él quien dio la orden de combate de cubano contra cubano durante las protestas del 11 de julio de 2021, sin detenerse a escuchar las voces diversas del pueblo.

«Un pueblo que aún en estas condiciones quiere encontrar soluciones con dignidad, soberanía e independencia. Un pueblo que ha pedido a gritos ser escuchado, no por Trump( que lo único bueno que tiene es que no se las da de bueno), sino por nuestros dirigentes», recalca.

Para ilustrar la hipocresía histórica del sistema, la locutora recurre a un episodio revelador: la Revolución prohibió el golf por considerarlo un deporte burgués, pero años después un hijo de Fidel Castro se proclamó campeón de golf en Cuba. El paralelismo con El Cangrejo es inmediato: «Se castiga la riqueza, se censura la buena vida aburguesada y el Cangrejo aparece de la nada, con grados de coronel y yates y oro y Rolex y aires de negociador».

Esta contradicción resulta aún más llamativa si se considera que investigaciones periodísticas documentaron al menos 23 viajes en jet privado de El Cangrejo a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para realizar compras de lujo, mientras los cubanos sobreviven con salarios de entre 10 y 15 dólares mensuales y padecen apagones de más de 24 horas seguidas.

La locutora, que se ha convertido en una de las voces críticas más seguidas en redes sociales, ha cuestionado en múltiples ocasiones el doble discurso del régimen y la ausencia de diálogo real con la ciudadanía.

Su reflexión cierra con una frase que resume el estado de ánimo de muchos cubanos: «La gente puede callar pero aunque acepte el pollo por pescado de la libreta de abastecimiento (y sus ¿19 productos?), no se deja pasar cangrejo por liebre».