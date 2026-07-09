René Navarro denuncia la realidad de Cuba: «Es una tortura mental y física»

René Navarro Foto © Facebook / René Navarro

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René Navarro Arbelo, la voz más icónica de la narración deportiva en la historia de la televisión y radio cubanas, publicó un desgarrador mensaje en su perfil de Facebook en el que describe la situación actual de Cuba como «una tortura mental y física que acelera nuestros deseos de supervivencia y nos acerca a la fatal encrucijada: vivir o morir».

El texto, titulado «Cuba hoy», no deja margen a la ambigüedad: «La tristeza nos invade cada día», escribe el comunicador, que cumplió 80 años en diciembre de 2025 y lleva décadas siendo testigo y víctima de la degradación progresiva de las condiciones de vida en la Isla.

Navarro pone el foco en los adultos mayores como el grupo que carga con mayor peso: «Los viejos sufrimos mucho más estas carencias insospechadas de todo género». Pero su denuncia no se limita a su generación: advierte que «las generaciones más jóvenes y los niños también estarán marcados para siempre por estos sufrimientos».

El mensaje cierra con dos preguntas que condensan la desesperanza de millones de cubanos: «¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¿Habrá personas sensibles y humanas que aboguen por una verdadera solución a este conflicto?».

Captura de Facebook / René Navarro

La publicación no es un gesto aislado.

Navarro lleva años alzando la voz desde las redes sociales sobre su situación personal y la del país.

En mayo de 2019 cuestionó públicamente su pensión: «¿Es justo que después de 43 años trabajando, 38 de ellos en el ICRT, cobre un sueldo irrisorio?». Llegó a revelar que tuvo que salir a vender botellas y envases plásticos para contribuir a la alimentación de su hogar.

En noviembre de 2020, en plena pandemia, denunció haber hecho seis horas de cola en una farmacia para conseguir Enalapril, un medicamento básico para la hipertensión.

En enero de 2024, en una entrevista con CubaNet, reveló que había vendido su automóvil para no morirse de hambre, con una jubilación de apenas 1,733 pesos cubanos mensuales. «¿Qué se hace con 1,733 pesos después de tantos años de trabajo? Esa jubilación es injusta y afecta a muchísimas personas, incluida buena parte de las glorias del deporte», declaró entonces.

La paradoja es brutal: en octubre de 2022, el propio Instituto Cubano de Radio y Televisión le otorgó el Premio Nacional de Televisión por la Obra de toda la Vida, el mayor reconocimiento del sector, mientras él vivía en condiciones de extrema precariedad.

El grito de Navarro llega en el peor momento que ha atravesado Cuba en décadas. Según datos de 2026, el 33.9 % de los hogares cubanos reporta hambre persistente, los apagones alcanzan entre 20 y 25 horas diarias en varias provincias, y solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible en el país.

Los jubilados son el grupo más golpeado: el 39 % cobra la pensión mínima de 1,528 pesos mensuales, menos de 10 dólares, y apenas la mitad puede realizar una o dos comidas al día.

La vejez en Cuba es sinónimo de pobreza y abandono, una realidad que el propio régimen ha admitido al reconocer que 2026 sería «un año difícil».

Navarro no es el único referente cultural que ha denunciado esta situación en los últimos meses, pero pocas voces tienen el peso simbólico del hombre que durante casi cinco décadas narró los mayores triunfos del deporte cubano en ocho Juegos Olímpicos, 11 Panamericanos y nueve Juegos Centroamericanos.

«¿Cuándo terminará esta pesadilla?», pregunta Navarro. Es la misma pregunta que se hacen millones de cubanos que lo escucharon gritar «Cuba arriba, arriba Cuba» y que hoy sobreviven, como él, en una Isla que los ha abandonado.