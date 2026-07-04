Régimen reconocerá hasta 10 años de cuidado familiar como tiempo de trabajo para la jubilación

El régimen cubano anunció que los años dedicados al cuidado de familiares podrán computarse como tiempo de trabajo a efectos de la jubilación, con un tope de 10 años, según declaró el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, el viernes en la Mesa Redonda.
La medida forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 y 19 de junio de 2026, que abarca 23 ejes temáticos.
El ministro Otamendiz explicó el alcance concreto de la disposición: «Si usted tiene que tener 30 años trabajado para recibir la jubilación, de esos 30, diez se le pueden contar como los que dedicó al cuidado familiar», siempre que existan evidencias que certifiquen esa dedicación.
El funcionario calificó la medida de «profundamente humana» y señaló que beneficiará principalmente a las mujeres, «que son en las que recaen muchas veces los pesos de cuidado en el hogar».
Otamendiz reconoció que entre quienes se han visto afectadas por esta situación hay «maestras, doctoras, científicas, académicas con mucho valor, con mucho humanismo» que debieron interrumpir su vida laboral para asumir tareas de cuidado, lo que les impidió acumular los años de trabajo formal exigidos para acceder a la pensión.
El gobierno trabaja aún en los procedimientos para certificar ese tiempo y darle respaldo legal, revisando prácticas de otros países de la región.
El ministro precisó que la medida debe quedar implementada antes de la actualización integral de la Ley de Seguridad Social, prevista para 2027.
El diseño de la transformación contó con la participación del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Trabajo, integrado por académicos de la Universidad de La Habana, las facultades de Economía y Sociología, y la CUJAE.
La medida responde también a la grave crisis demográfica que atraviesa la isla. Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de 60 años al cierre de 2024 y una tasa de fecundidad de apenas 1,29 hijos por mujer.
En 2025 nacieron solo 68,051 niños, la cifra más baja desde que existen registros, mientras las defunciones prácticamente duplican los nacimientos.
Ese envejecimiento acelerado presiona un sistema de pensiones ya al límite: la pensión mínima es de 4,000 pesos mensuales, menos de 10 dólares, frente a una canasta básica estimada en 12,000 pesos.
El 90,7% de los jubilados trabaja después de retirarse, mayoritariamente en la economía informal, para completar ingresos que no alcanzan a cubrir sus necesidades.
El nuevo reconocimiento del cuidado familiar amplía lo establecido por el Decreto-Ley 121 de febrero de 2025, que ya contemplaba el tiempo dedicado al cuidado de hijos con discapacidad severa como tiempo de servicios computable para la jubilación.
Otamendiz describió la medida como «una respuesta concreta al programa de adelanto de las mujeres, a la situación demográfica que tiene el país y al sistema de cuidado que queremos implementar y desarrollar en los próximos años en Cuba».
Preguntas Frecuentes sobre el Reconocimiento del Cuidado Familiar para la Jubilación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica el reconocimiento de años de cuidado familiar para la jubilación en Cuba?
El régimen cubano permitirá que hasta 10 años dedicados al cuidado de familiares sean computados como tiempo de trabajo a efectos de la jubilación. Esta medida busca principalmente beneficiar a las mujeres que han tenido que interrumpir su vida laboral para cuidar a sus familiares, permitiéndoles completar los años de trabajo necesarios para acceder a la pensión.
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¿Cómo se implementará la certificación de los años de cuidado familiar para la jubilación?
El gobierno cubano está trabajando en los procedimientos legales para certificar los años de cuidado familiar como tiempo de trabajo. Se requerirán evidencias que certifiquen la dedicación al cuidado familiar, y se están revisando prácticas de otros países para asegurar un respaldo legal adecuado antes de la actualización de la Ley de Seguridad Social prevista para 2027.
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¿Cuál es el contexto demográfico que ha motivado esta medida en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis demográfica, siendo el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de 60 años. La isla tiene una tasa de fecundidad muy baja y un número de nacimientos que no compensa las defunciones, lo cual ejerce presión sobre el sistema de pensiones ya debilitado. Esta medida es parte de un esfuerzo por mitigar estos desafíos demográficos.
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¿Cuáles son las principales críticas al sistema de pensiones en Cuba?
El sistema de pensiones en Cuba ha sido criticado por ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los jubilados. La pensión mínima es de 4,000 pesos mensuales, menos de 10 dólares, lo que obliga a muchos jubilados a seguir trabajando en la economía informal. Además, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de las pensiones, generando un escenario de precariedad para los adultos mayores.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.