Régimen reconocerá hasta 10 años de cuidado familiar como tiempo de trabajo para la jubilación

El régimen cubano anunció que los años dedicados al cuidado de familiares podrán computarse como tiempo de trabajo a efectos de la jubilación, con un tope de 10 años, según declaró el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, el viernes en la Mesa Redonda.

La medida forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 y 19 de junio de 2026, que abarca 23 ejes temáticos.

El ministro Otamendiz explicó el alcance concreto de la disposición: «Si usted tiene que tener 30 años trabajado para recibir la jubilación, de esos 30, diez se le pueden contar como los que dedicó al cuidado familiar», siempre que existan evidencias que certifiquen esa dedicación.

El funcionario calificó la medida de «profundamente humana» y señaló que beneficiará principalmente a las mujeres, «que son en las que recaen muchas veces los pesos de cuidado en el hogar».

Otamendiz reconoció que entre quienes se han visto afectadas por esta situación hay «maestras, doctoras, científicas, académicas con mucho valor, con mucho humanismo» que debieron interrumpir su vida laboral para asumir tareas de cuidado, lo que les impidió acumular los años de trabajo formal exigidos para acceder a la pensión.

El gobierno trabaja aún en los procedimientos para certificar ese tiempo y darle respaldo legal, revisando prácticas de otros países de la región.

El ministro precisó que la medida debe quedar implementada antes de la actualización integral de la Ley de Seguridad Social, prevista para 2027.

El diseño de la transformación contó con la participación del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Trabajo, integrado por académicos de la Universidad de La Habana, las facultades de Economía y Sociología, y la CUJAE.

La medida responde también a la grave crisis demográfica que atraviesa la isla. Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de 60 años al cierre de 2024 y una tasa de fecundidad de apenas 1,29 hijos por mujer.

En 2025 nacieron solo 68,051 niños, la cifra más baja desde que existen registros, mientras las defunciones prácticamente duplican los nacimientos.

Ese envejecimiento acelerado presiona un sistema de pensiones ya al límite: la pensión mínima es de 4,000 pesos mensuales, menos de 10 dólares, frente a una canasta básica estimada en 12,000 pesos.

El 90,7% de los jubilados trabaja después de retirarse, mayoritariamente en la economía informal, para completar ingresos que no alcanzan a cubrir sus necesidades.

El nuevo reconocimiento del cuidado familiar amplía lo establecido por el Decreto-Ley 121 de febrero de 2025, que ya contemplaba el tiempo dedicado al cuidado de hijos con discapacidad severa como tiempo de servicios computable para la jubilación.

Otamendiz describió la medida como «una respuesta concreta al programa de adelanto de las mujeres, a la situación demográfica que tiene el país y al sistema de cuidado que queremos implementar y desarrollar en los próximos años en Cuba».