La pasión se vivió en el aire: Pasajero compró wifi en pleno vuelo para ver Argentina vs Egipto y desató la euforia a bordo

Un pasajero compró wifi en un vuelo Buenos Aires-Barcelona para ver Argentina vs. Egipto y los viajeros vivieron juntos la épica remontada del Mundial 2026.

Jueves, 9 Julio, 2026 - 13:09

Recibir más noticias de CiberCuba en Google
Pasajero compró wifi para ver el partido de Argentina y Egipto en pleno vuelo Foto © Instagram / EL ESPAÑOL

Un pasajero de un vuelo de Buenos Aires a Barcelona decidió que no iba a perderse el partido de Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, y compró el servicio de wifi a bordo para seguirlo en vivo. Lo que comenzó como un gesto individual terminó convirtiendo la cabina entera en una tribuna improvisada a 10,000 metros de altura.

El pasajero se levantó de su asiento laptop en mano para que el resto pudiera ver y poco a poco los viajeros del vuelo se fueron congregando alrededor de su pantalla. El video difundido por El Español en Instagram, se viralizó en cuestión de horas.

El partido que desató la locura en las nubes no pudo haber sido más dramático. Argentina llegó a estar perdiendo 0-2: Yasser Ibrahim abrió el marcador en el minuto 15 con un cabezazo tras un córner, y Mostafa Ziko amplió la ventaja egipcia en el 67. Para colmo, Lionel Messi falló un penalti en el minuto 21, atajado por el portero Mohamed Sobeir, convirtiéndose en el jugador con más penales fallados en la historia de los Mundiales, con cuatro.

Pero en apenas 14 minutos, la selección argentina protagonizó una de las remontadas más épicas del torneo. Cristian «Cuti» Romero descontó con un cabezazo en el 79', Messi se redimió con una volea espectacular en el 83' para empatar, y Enzo Fernández puso el 3-2 definitivo con otro cabezazo en el tiempo añadido.

Fue precisamente en esos minutos finales cuando los gritos de los pasajeros retumbaron en la cabina y en el video se escucha el alboroto colectivo de quienes vivieron la clasificación argentina sin pisar ningún estadio.

Fue el primer enfrentamiento histórico entre Argentina y Egipto en una Copa del Mundo, y quienes lo vivieron a bordo de ese vuelo difícilmente lo olvidarán.

Preguntas frecuentes sobre la remontada de Argentina en el Mundial 2026

CiberCuba te lo explica:

¿Cómo fue la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026?

Argentina logró una remontada épica al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de estar perdiendo 0-2, los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández le dieron la victoria al equipo argentino.

Publicidad

¿Qué papel jugó Lionel Messi en el partido contra Egipto?

Lionel Messi, a pesar de fallar un penalti en el primer tiempo, fue fundamental al marcar el gol del empate en el minuto 83 con una volea espectacular, ayudando a completar la remontada de Argentina.

Publicidad

¿Cuál fue el impacto del partido de Argentina contra Egipto en la afición?

El partido generó una gran emoción entre los aficionados, tanto en el estadio como en lugares remotos, como en un vuelo de Buenos Aires a Barcelona, donde los pasajeros celebraron la remontada en pleno aire.

Publicidad

¿Qué sigue para Argentina después de vencer a Egipto?

Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Suiza el 11 de julio en Kansas City.

Publicidad

COMENTAR

Archivado en:

Mundial de Fútbol 2026
Selección Argentina
Egipto
Videos Virales
Videos
Internacionales
Noticias en 2026
Noticias en Julio del 2026
Noticias del Jueves, 09 de Julio del 2026

Deneb González

Redactora de CiberCuba Entretenimiento

Recibir más noticias de CiberCuba en Google
Descarga la App de CiberCuba

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Deneb González

Redactora de CiberCuba Entretenimiento

Sigue leyendo

Sigue bajando para leer más noticias.

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada