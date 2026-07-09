La pasión se vivió en el aire: Pasajero compró wifi en pleno vuelo para ver Argentina vs Egipto y desató la euforia a bordo

Un pasajero de un vuelo de Buenos Aires a Barcelona decidió que no iba a perderse el partido de Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, y compró el servicio de wifi a bordo para seguirlo en vivo. Lo que comenzó como un gesto individual terminó convirtiendo la cabina entera en una tribuna improvisada a 10,000 metros de altura.

El pasajero se levantó de su asiento laptop en mano para que el resto pudiera ver y poco a poco los viajeros del vuelo se fueron congregando alrededor de su pantalla. El video difundido por El Español en Instagram, se viralizó en cuestión de horas.

El partido que desató la locura en las nubes no pudo haber sido más dramático. Argentina llegó a estar perdiendo 0-2: Yasser Ibrahim abrió el marcador en el minuto 15 con un cabezazo tras un córner, y Mostafa Ziko amplió la ventaja egipcia en el 67. Para colmo, Lionel Messi falló un penalti en el minuto 21, atajado por el portero Mohamed Sobeir, convirtiéndose en el jugador con más penales fallados en la historia de los Mundiales, con cuatro.

Pero en apenas 14 minutos, la selección argentina protagonizó una de las remontadas más épicas del torneo. Cristian «Cuti» Romero descontó con un cabezazo en el 79', Messi se redimió con una volea espectacular en el 83' para empatar, y Enzo Fernández puso el 3-2 definitivo con otro cabezazo en el tiempo añadido.

Fue precisamente en esos minutos finales cuando los gritos de los pasajeros retumbaron en la cabina y en el video se escucha el alboroto colectivo de quienes vivieron la clasificación argentina sin pisar ningún estadio.

Fue el primer enfrentamiento histórico entre Argentina y Egipto en una Copa del Mundo, y quienes lo vivieron a bordo de ese vuelo difícilmente lo olvidarán.