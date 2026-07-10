Francia elimina a Marruecos y es la primera semifinalista del Mundial 2026

Vídeos relacionados:
Francia se convirtió este jueves en la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston, en una reedición exacta de la semifinal de Qatar 2022.
El equipo dirigido por Didier Deschamps resolvió el partido con autoridad gracias a sus dos grandes figuras ofensivas: Kylian Mbappé abrió el marcador con un gol de gran factura, mientras que Ousmane Dembélé sentenció el encuentro con el segundo tanto.
Mbappé, sin embargo, no tuvo una noche perfecta: falló un penalti durante el partido y abandonó el campo en la segunda mitad por una molestia física que encendió las alarmas de cara a las próximas rondas.
Marruecos intentó mantenerse en el encuentro, pero la defensa francesa se mostró sólida e impenetrable durante los 90 minutos, sin conceder opciones reales al conjunto africano.
La selección marroquí llegó a esta instancia tras superar a Países Bajos en dieciseisavos (1-1, 3-2 en penales) y golear a Canadá 3-0 en octavos, pero no pudo repetir la hazaña de Qatar 2022, cuando se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar unas semifinales mundialistas.
Francia, por su parte, llegó a este cruce como uno de los equipos más sólidos del torneo: ganó su grupo con pleno de victorias, acumulando 10 goles a favor y solo dos en contra, y eliminó a Paraguay 1-0 en octavos con un penalti de Mbappé en el minuto 70.
Con siete goles en el torneo, Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro junto a Messi y Haaland, y sigue siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial a pesar de las dudas sobre su estado físico.
Dembélé, por su parte, suma cuatro goles en la competición, incluyendo un hat-trick en apenas 25 minutos ante Noruega durante la fase de grupos.
Francia busca ahora llegar a su tercera final consecutiva: ganó el título en Rusia 2018 y cayó ante Argentina en la final de Qatar 2022.
Los galos esperan en semifinales al vencedor del duelo entre España y Bélgica, programado para el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium, mientras que los otros dos cuartos de final, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza, se disputarán el sábado 11 de julio.
Preguntas frecuentes sobre la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Francia clasificarse a las semifinales del Mundial 2026?
Francia se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. El partido se disputó en el Gillette Stadium de Boston, y los goles fueron anotados por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. La victoria reafirma el dominio de Francia en el torneo, manteniendo su racha de victorias y reforzando su aspiración de alcanzar su tercera final mundialista consecutiva.
Publicidad
¿Cuál es el estado físico de Kylian Mbappé tras el partido contra Marruecos?
Kylian Mbappé, a pesar de haber anotado un gol, abandonó el campo en la segunda mitad debido a una molestia física. Esta situación ha generado preocupación de cara a las próximas rondas del Mundial, ya que Mbappé es uno de los jugadores clave y comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi y Erling Haaland, con siete goles cada uno en el torneo.
Publicidad
¿Quién será el rival de Francia en las semifinales del Mundial 2026?
Francia enfrentará al ganador del partido entre España y Bélgica en las semifinales del Mundial 2026. Este encuentro está programado para el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La semifinal se disputará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Publicidad
¿Cómo se desarrolló el partido entre Francia y Marruecos en los cuartos de final?
El partido entre Francia y Marruecos fue un duelo de dominio francés, con un marcador final de 2-0. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 60, recuperándose de un penalti fallido en la primera mitad. Ousmane Dembélé anotó el segundo gol en el minuto 66, asegurando así el pase de Francia a las semifinales. Marruecos, aunque tuvo mayor posesión del balón, no logró concretar ocasiones claras ante la sólida defensa francesa.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.