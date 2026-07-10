Francia elimina a Marruecos y es la primera semifinalista del Mundial 2026

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Francia se convirtió este jueves en la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston, en una reedición exacta de la semifinal de Qatar 2022.

El equipo dirigido por Didier Deschamps resolvió el partido con autoridad gracias a sus dos grandes figuras ofensivas: Kylian Mbappé abrió el marcador con un gol de gran factura, mientras que Ousmane Dembélé sentenció el encuentro con el segundo tanto.

Mbappé, sin embargo, no tuvo una noche perfecta: falló un penalti durante el partido y abandonó el campo en la segunda mitad por una molestia física que encendió las alarmas de cara a las próximas rondas.

Marruecos intentó mantenerse en el encuentro, pero la defensa francesa se mostró sólida e impenetrable durante los 90 minutos, sin conceder opciones reales al conjunto africano.

La selección marroquí llegó a esta instancia tras superar a Países Bajos en dieciseisavos (1-1, 3-2 en penales) y golear a Canadá 3-0 en octavos, pero no pudo repetir la hazaña de Qatar 2022, cuando se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Francia, por su parte, llegó a este cruce como uno de los equipos más sólidos del torneo: ganó su grupo con pleno de victorias, acumulando 10 goles a favor y solo dos en contra, y eliminó a Paraguay 1-0 en octavos con un penalti de Mbappé en el minuto 70.

Con siete goles en el torneo, Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro junto a Messi y Haaland, y sigue siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial a pesar de las dudas sobre su estado físico.

Dembélé, por su parte, suma cuatro goles en la competición, incluyendo un hat-trick en apenas 25 minutos ante Noruega durante la fase de grupos.

Francia busca ahora llegar a su tercera final consecutiva: ganó el título en Rusia 2018 y cayó ante Argentina en la final de Qatar 2022.

Los galos esperan en semifinales al vencedor del duelo entre España y Bélgica, programado para el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium, mientras que los otros dos cuartos de final, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza, se disputarán el sábado 11 de julio.