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Hay contradicciones que retratan una época. La Cuba oficial que aparece en los escenarios internacionales no es la misma Cuba que vive el ciudadano común. Una habla de resistencia, victorias diplomáticas y solidaridad mundial. La otra enfrenta apagones interminables, escasez de alimentos, hospitales deteriorados, salarios que no alcanzan y una emigración histórica que vacía el país.

La pregunta surge inevitablemente: ¿cómo puede un gobierno que ha llevado a su pueblo a una de las crisis más profundas de su historia seguir obteniendo respaldo en votaciones de la Organización de Naciones Unidas? La respuesta revela una realidad incómoda: la diplomacia internacional y la legitimidad política no siempre caminan juntas.

El régimen cubano ha convertido durante décadas sus resultados en la ONU en una herramienta de propaganda. Cada voto favorable es presentado como una supuesta demostración de que el mundo respalda su modelo político. Pero esa interpretación confunde dos conceptos diferentes: una votación diplomática no es un juicio histórico ni una aprobación moral de un gobierno.

En la política internacional, muchos Estados votan guiados por intereses propios, alianzas estratégicas, acuerdos económicos o posiciones ideológicas. Las Naciones Unidas son un escenario donde conviven democracias, gobiernos autoritarios y sistemas políticos muy diferentes. Obtener votos no significa automáticamente tener razón.

La verdadera evaluación de un gobierno no ocurre en los discursos oficiales, sino en la vida diaria de sus ciudadanos. Y la realidad cubana muestra un país donde el poder político ha sido incapaz de garantizar los elementos más básicos de una sociedad funcional. Un país donde millones de personas han tenido que abandonar su tierra buscando oportunidades que su propio sistema no pudo ofrecerles.

Durante años, la dirigencia cubana ha explicado sus fracasos mediante un único argumento: el embargo estadounidense, al que denomina “bloqueo”. Sin embargo, la crisis cubana no puede explicarse solamente por una política externa. La economía cubana también ha estado marcada por decisiones internas: la eliminación de la iniciativa privada durante décadas, la falta de reformas estructurales, la centralización absoluta y un modelo económico que no ha logrado producir bienestar para su población.

El problema central no es solamente cuánto comercia Cuba con el mundo, sino cómo se administra el país y qué derechos tienen los cubanos para participar en las decisiones que determinan su futuro.

Una pregunta permanece sin respuesta para la propaganda oficial: si el sistema es tan exitoso, ¿por qué millones de cubanos intentan abandonarlo? Si la realidad es tan positiva, ¿por qué la población enfrenta tantas dificultades para conseguir alimentos, medicinas y servicios básicos?

La contradicción es evidente: un gobierno puede conseguir votos en una organización internacional y, al mismo tiempo, perder el respaldo moral de su propio pueblo.

La historia está llena de ejemplos de gobiernos que tuvieron aliados internacionales mientras internamente acumulaban fracasos, abusos y pérdidas de legitimidad. El apoyo diplomático puede retrasar ciertos procesos, pero no puede cambiar indefinidamente la realidad de una nación.

El régimen cubano no será juzgado por los aplausos recibidos en los salones internacionales, sino por las condiciones de vida que dejó a sus ciudadanos.

Porque ninguna resolución de la ONU puede ocultar para siempre la pregunta esencial: ¿qué ha hecho un gobierno con más de seis décadas de poder absoluto para mejorar la vida del pueblo que prometió liberar?