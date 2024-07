Régimen reconoce que un millón 300 mil cubanos mantienen residencia en Cuba pero viven en el exterior

El régimen cubano reconoció la magnitud de la crisis migratoria actual y develó que un millón 300 mil emigrados cubanos mantienen residencia en Cuba pero viven en el exterior.

Así lo indicó el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, del Ministerio del Interior (MININT), en comparecencia en el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana, donde se refirió a los proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía redactados por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

En un nuevo eufemismo del régimen, Méndez Mayedo llamó al éxodo masivo de cubanos de los últimos tres años como “un nuevo escenario demográfico y social”, al que presentó como resultado de procesos migratorios normales, despojados de toda connotación política o ideológica.

La evidencia de esa “normalidad”, según el régimen, es que “hay una circularidad lógica del flujo de cubanos que están saliendo del país, que retornan a su patria, que viven en otro país, tienen familia en Cuba, viven un tiempo aquí, y viven un tiempo allá”.

“Hay más de un millón de cubanos que están en esa... Sí, nosotros estimamos... ¡Estimamos no!... Con los registros nuestros, a partir de las actualizaciones del 2013, hay un millón trescientos mil cubanos que mantienen la residencia en Cuba”, afirmó el primer coronel.

Según Méndez Mayedo, un millón 300 mil cubanos “mantienen la residencia en Cuba, pero una parte… la mayor parte del tiempo… una parte importante del tiempo está en el exterior. Y realmente el resultado de esto es la circularidad lógica que tienen los procesos migratorios”.

La cifra, ofrecida por vez primera por el régimen, no tiene en cuenta el número de emigrantes cubanos que optaron por fijar residencia en el extranjero y desistieron de hacer los trámites y cumplir con los requisitos exigidos para mantener la residencia en Cuba, un dato que no ofreció el titubeante primer coronel del MININT.

A ese casi millón y medio de cubanos, el régimen se propone darles “un tratamiento diferenciado”. En ese sentido, la ANPP ha propuesto nuevas leyes que contemplan ciertos derechos de los ciudadanos emigrados (como el conservar o heredar las propiedades que hasta ahora les eran decomisadas), pero al mismo tiempo otorgan un trasfondo legal a las prácticas represoras del régimen totalitario contra aquellos que se les oponen.

Emigrados cubanos con residencia en Cuba: Nueva fuente de ingresos para el régimen totalitario

En enero de 2020, Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, afirmó que un total de 57 mil 746 cubanos emigrados habrían solicitado volver a residir en la isla, al amparo de la llamada "repatriación" contemplada desde 2013 dentro de la nueva Política Migratoria del régimen.

Entre ellos, 36 mil 471 eran residentes en Estados Unidos. Soberón no precisó si todas las peticiones habían sido aprobadas, y utilizó la cifra para sostener el argumento oficialista de que "los cubanos no emigramos de manera masiva".

La repatriación permite a los cubanos recuperar derechos que habían perdido, como la posibilidad de heredar propiedades y recibir servicios básicos en la isla​. El voto ciudadano en Cuba es un derecho que aparentemente no gozan los repatriados.

Sin embargo, más de un millón 200 mil cubanos no habrían perdido o renunciado a la residencia en Cuba en esta última oleada migratoria, lo cual resulta un claro indicador del "tratamiento diferenciado" dado por el régimen cubano a los potenciales remitentes de remesas a la Isla.

En junio de 2023, el régimen cubano eliminó el requisito de repatriación para que los deportistas cubanos residentes en el exterior intervengan en eventos organizados en la isla. La medida resulta elocuente del esfuerzo del régimen para mantener "lazos" y "vínculos" de los emigrados con la Isla.

A mediados de noviembre de 2023, Méndez Mayedo afirmaba que la frase “Bienvenido a la Patria”, que los funcionarios de Inmigración y Aduana dicen en fronteras al llegar los viajeros cubanos, no es un acto de cortesía solamente y que muchos emigrados responden diciendo: “Patria o Muerte”.

“Algunos están llegando a su patria después de largas estancias en el exterior, donde hay añoranza, anhelo. La inmensa mayoría lo agradece, (de) eso tenemos la vivencia diaria”, aseguró el oficial.

Un mes antes, mientras convocaba a la IV Conferencia “La Nación y la Emigración”, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió en términos de "fracasados" a los emigrados cubanos críticos con el régimen y achacó a Estados Unidos toda la responsabilidad del éxodo que sigue viviendo la Isla.

"(…) De no reconocer el fracaso, porque hay algunos que se van, no voy a hablar en términos absolutos si son más o menos, pero que realmente no encuentran el sueño americano, quedan en una situación más desventajosa incluso que en la que pueden estar en Cuba, por lo menos tienen una situación de más inseguridad social que la que pueden tener en Cuba. Pero es tanto el odio que le han despertado, que no son capaces de reconocer que el país adonde fueron no los acogió como ellos esperaban y entonces se vuelven contra Cuba, contra la revolución, como si fuera la revolución la causante de que ellos tomaran esa decisión", dijo Díaz-Canel.

Durante la clausura del evento, el gobernante aseguró que en su proyecto de Cuba "no caben los que conspiran". En ese sentido, señaló que su compromiso de "fortalecer los vínculos con los cubanos que viven en cualquier latitud del mundo ¡es invariable y es irreversible!", pero dejó claro que no todos podían volver a la isla.

En su discurso Díaz-Canel insistió en que su postura es martiana, quiere una Cuba "con todos y por el bien de todos", menos con los cubanos que se oponen a la gestión de su gobierno.

"En ese todo no caben los que conspiran contra la nación, los que piden invasión y licencia para matar a su propio pueblo, ni aquellos que manchan la bandera de la estrella solitaria con la vocación anexionista y acosan y agreden a los artistas y deportistas que nos representan en escenarios y eventos internacionales", dijo.

"No nos negaremos jamás a crecer en derechos para todos, salvo para aquellos que viven y trabajan a sueldo de otro gobierno con el fin declarado de destruir nuestro proyecto y su obra siempre inconclusa de batalla por el mayor grado de justicia social posible", arremetió Díaz-Canel.