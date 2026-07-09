Madre cubana agradece a EE.UU. por llevar el nombre de su hijo preso político a la ONU

Madre de Duannis Dabel León Taboada agradece a Mike Waltz por mostrar en la ONU la foto de su hijo, preso político

Yenisey Taboada Ortiz, madre del preso político Duannis Dabel León Taboada, publicó un emotivo mensaje en Facebook agradeciendo al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, por haber mencionado a su hijo ante la Asamblea General durante la sesión extraordinaria del martes.

«Gracias señor embajador!!! Por llevar el nombre de mi hijo a la ONU. Que el mundo sepa que no es un delincuente, que el mundo sepa que se encuentra en una cárcel injustamente por decir la verdad», escribió Taboada.

«Duannis Dabel León Taboada jamás estarás solo hijo mío», concluyó Taboada en su publicación y añadió un llamado a la libertad de todos los presos políticos y un «Viva el 11J».

Waltz intervino en esa sesión —convocada por el régimen cubano para debatir el embargo estadounidense— y exhibió ante los delegados fotografías de presos políticos cubanos, leyendo sus nombres en voz alta.

Entre ellos mencionó a León Taboada, a quien describió como un poeta de 24 años condenado a 14 años de prisión y actualmente en celda de castigo en el Combinado del Este, en La Habana.

«No son violentos, no tienen armas. Lo que llevan es flores, y escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en la cárcel», afirmó el diplomático estadounidense.

Duannis Dabel León Taboada fue detenido tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Inicialmente fue condenado a 21 años de prisión por sedición, pero su sentencia fue reducida a 14 años tras un proceso de apelación.

Su caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la represión post-11J.

En febrero pasado fue golpeado por un oficial del penal Combinado del Este, donde sufrió una herida abierta en la ceja por la cual no recibió atención médica adecuada, y posteriormente fue trasladado a una celda de castigo.

En abril, justo el día en que su madre intentaba visitarlo, fue encerrado de nuevo en una celda de castigo por escribir consignas como «libertad» y «justicia» en las paredes de su compañía dentro de la prisión. Desde entonces, ella denunció que su hijo no podía recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de León Taboada y de su madre el 19 de enero de este año, al considerar que ambos enfrentaban una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables.