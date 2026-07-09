Madre cubana agradece a EE.UU. por llevar el nombre de su hijo preso político a la ONU

Yenisey Taboada Ortiz, madre del preso político Duannis Dabel León Taboada, publicó un emotivo mensaje en Facebook agradeciendo al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, por haber mencionado a su hijo ante la Asamblea General durante la sesión extraordinaria del martes.
«Gracias señor embajador!!! Por llevar el nombre de mi hijo a la ONU. Que el mundo sepa que no es un delincuente, que el mundo sepa que se encuentra en una cárcel injustamente por decir la verdad», escribió Taboada.
«Duannis Dabel León Taboada jamás estarás solo hijo mío», concluyó Taboada en su publicación y añadió un llamado a la libertad de todos los presos políticos y un «Viva el 11J».
Waltz intervino en esa sesión —convocada por el régimen cubano para debatir el embargo estadounidense— y exhibió ante los delegados fotografías de presos políticos cubanos, leyendo sus nombres en voz alta.
Entre ellos mencionó a León Taboada, a quien describió como un poeta de 24 años condenado a 14 años de prisión y actualmente en celda de castigo en el Combinado del Este, en La Habana.
«No son violentos, no tienen armas. Lo que llevan es flores, y escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en la cárcel», afirmó el diplomático estadounidense.
Duannis Dabel León Taboada fue detenido tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Inicialmente fue condenado a 21 años de prisión por sedición, pero su sentencia fue reducida a 14 años tras un proceso de apelación.
Su caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la represión post-11J.
En febrero pasado fue golpeado por un oficial del penal Combinado del Este, donde sufrió una herida abierta en la ceja por la cual no recibió atención médica adecuada, y posteriormente fue trasladado a una celda de castigo.
En abril, justo el día en que su madre intentaba visitarlo, fue encerrado de nuevo en una celda de castigo por escribir consignas como «libertad» y «justicia» en las paredes de su compañía dentro de la prisión. Desde entonces, ella denunció que su hijo no podía recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de León Taboada y de su madre el 19 de enero de este año, al considerar que ambos enfrentaban una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables.
Preguntas frecuentes sobre los presos políticos en Cuba y la intervención de EE.UU. en la ONU
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Duannis Dabel León Taboada y por qué está en prisión?
Duannis Dabel León Taboada es un preso político cubano condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Fue acusado de sedición, aunque su familia sostiene que solo ejerció su derecho a manifestarse pacíficamente. Actualmente, se encuentra en una celda de castigo en el Combinado del Este en La Habana.
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¿Qué acciones ha tomado la madre de Duannis para visibilizar su situación?
Jenni M. Taboada, madre de Duannis, ha utilizado las redes sociales para denunciar la situación de su hijo y agradecer al embajador de EE.UU. por llevar su caso a la ONU. Ha publicado mensajes emotivos en Facebook y ha recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a las amenazas que enfrenta.
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¿Cómo ha intervenido Estados Unidos en la situación de los presos políticos en Cuba?
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha visibilizado la situación de los presos políticos cubanos al mencionar sus casos ante la Asamblea General. Waltz ha exhibido fotografías y leído nombres de presos políticos, como Duannis León Taboada, para denunciar las injusticias cometidas por el régimen cubano.
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¿Cuál ha sido la respuesta del régimen cubano ante las denuncias internacionales?
El régimen cubano, representado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, intentó interrumpir el discurso de Waltz en la ONU, acusándolo de mentiroso. Sin embargo, las mociones de orden fueron rechazadas por la presidencia de la Asamblea, permitiendo que Waltz continuara su intervención.
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