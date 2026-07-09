Lo más difícil de comprar en Cuba ya no es encontrar los productos... es esto

Una cubana publicó el miércoles en TikTok un video que resume con crudeza la realidad económica de la isla: salió a hacer una compra básica del hogar y gastó 30,350 pesos cubanos, equivalentes a aproximadamente 46 dólares. El mensaje que abre el clip lo dice todo: «lo más difícil de comprar en Cuba ya no es encontrar los productos, es poder pagarlos».

La lista de productos que muestra la usuaria @lili.cubana no incluye lujos: aceite, espaguetis, leche en polvo, azúcar, arroz, sazón Goya, detergentes, pasta dental, jabón de lavar y jabón de baño. Una compra que cualquier familia consideraría elemental, pero cuyo costo supera los cuatro salarios medios mensuales en Cuba, donde el ingreso oficial promedio ronda los 6,930 pesos cubanos, menos de 13 dólares al cambio informal.

«Cada vez que salgo a comprar me hago la misma pregunta: ¿hasta cuándo van a seguir subiendo los precios?», dice la autora en el video. Su estrategia para enfrentar la incertidumbre es comprar varias cosas de una sola vez, «no porque me sobre el dinero, sino porque nunca sabes cuánto van a costar la próxima semana».

Esa incertidumbre tiene sustento en datos concretos. El dólar en el mercado informal cubano escaló de 435 pesos en diciembre de 2025 a 670 pesos el 7 de julio de 2026, una depreciación acelerada que erosiona el poder adquisitivo de quienes dependen del peso cubano. Productos como el arroz (saco de 25 kg) pasaron de 30,000 a 31,800 pesos en apenas 48 horas, y el aceite de un litro saltó de entre 1,150 y 1,400 pesos a 1,800 pesos en el mismo período.

El régimen agravó la situación en junio al eliminar los topes de precios minoristas para pollo troceado, aceites y leche en polvo mediante la Resolución 150/2026, dejando esos productos a merced del mercado sin ningún freno oficial.

«Antes salías con una idea de lo que ibas a gastar, hoy sales con un presupuesto y aún así casi nunca alcanza», resume la cubana en el clip. La descripción encaja con las estimaciones de economistas independientes, que calculan que cubrir las necesidades básicas de una persona en Cuba requiere alrededor de 96,060 pesos mensuales, unas 14 veces el salario medio oficial.

En ese contexto, la compra de 30,350 pesos que muestra el video no es un gasto extraordinario: es apenas un tercio de lo que una sola persona necesitaría al mes para subsistir, según esas mismas estimaciones.

El fenómeno de cubanos mostrando sus compras en redes sociales se ha consolidado en 2026 como una forma de denuncia social. En junio, un video de la usuaria @mily_pastel mostrando una compra con 180 dólares en Camagüey acumuló más de 1.3 millones de vistas, visibilizando internacionalmente la brecha entre salarios y precios en la isla.

El gobierno de Díaz-Canel respondió a la crisis en junio con un aumento del salario mínimo a 3,210 pesos cubanos —un incremento del 53% respecto a 2021— y anunció que la canasta básica subsidiada quedará restringida solo a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas en situación de vulnerabilidad, eliminando el subsidio generalizado que históricamente había amortiguado el impacto de los precios para la población.

«Cuando llega la hora de pagar es cuando de verdad se siente el golpe en el bolsillo», concluye la autora del video, en una frase que condensa lo que millones de cubanos experimentan cada semana frente a las estanterías.