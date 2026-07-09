Siete días de operarse entera, cubana hizo viaje de 25 horas pero a todos les sorprende este detalle: "Arriesgar tu vida para eso"

Una cubana identificada como Adry Havana (@adryhavana) se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde documenta su regreso a casa en automóvil apenas siete días después de someterse a una cirugía estética, en un trayecto de 25 horas que realizó prácticamente acostada.

En el video publicado el 26 de junio, Adry explica que se realizó una Lipo 360 con Jake Plasma y BBL (lipotransferencia de glúteos) en la clínica 305 Plastic Surgery de Miami, y que la recuperación le impedía sentarse. «Y así fue el regreso a casa siete días después de mi cirugía, yo me hice una lipo tres sesenta con Jake Plasma y BBL, por eso fue que miré así acostada, no me podía sentar», relató.

Todo el viaje lo realizó en esa posición: comer, atender a su bebé de seis meses —llamado Wilito— y cualquier otra actividad, siempre acostada. La acompañaron su esposo y el pequeño, aunque ella misma advirtió que no recomienda repetir la experiencia con niños. «No te recomiendo hagas este viaje en carro y menos si tienes un bebé o niños, aunque bueno, si vas sola con tu esposo lo puedes hacer perfectamente», aclaró.

El trayecto incluyó paradas cada tres horas para que Adry pudiera caminar, una indicación médica habitual tras una liposucción para reducir el riesgo de trombosis. También compartió un consejo inesperado: «Recomendación random, mi amor, viaja con un pato para orinar, muchísimo más cómodo, yo muchas veces tuve que orinar dentro del carro».

A mitad del recorrido, con unas 16 horas aún por delante, una lluvia intensa los obligó a detenerse en un área de descanso. «Nos cogió la noche lloviendo, no se veía nada, una locura, paramos en un área de descanso a esperar a que pasara la lluvia y dormimos tres superapretados como unas cinco horas aproximadamente», describió. Al final, resumió la odisea con una frase escueta: «Pero bueno, sobrevivimos».

Sin embargo, el detalle que más reacciones generó entre los usuarios no fue el viaje en sí, sino que en el video se le ve comiendo comida chatarra recién salida de una cirugía de modelado corporal. El contraste provocó comentarios irónicos, entre ellos el que se volvió más repetido: «Arriesgar tu vida para eso».

El caso de Adry se suma a una tendencia creciente entre mujeres cubanas y latinas residentes en Estados Unidos que documentan sus cirugías estéticas en redes sociales. El contexto, sin embargo, no está exento de riesgos graves: según datos de Univision, al menos 14 mujeres murieron en cinco años en Florida por complicaciones de cirugías cosméticas, y el BBL es considerado 20 veces más riesgoso que otros procedimientos similares.

En mayo de 2026, otra cubana narró su pesadilla tras operarse en Florida: Cynthia Broche terminó en cuatro cirugías de emergencia por una infección grave, y reconoció que tomó la decisión de operarse tras ver los resultados de una influencer en redes sociales.

En 2018, la cubana Adianet Galbán González, de treinta años, falleció en Miami tras una cirugía de transferencia de grasa, un antecedente que sigue siendo referencia obligada cada vez que una nueva historia de riesgo extremo vuelve a circular en redes.