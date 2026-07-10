Jornada a la baja: Cae el precio de dólares, euros y MLC en Cuba

Billete con dólares en el malecón (Ilustración de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este viernes con caídas generalizadas en las tres monedas de referencia.

Según el monitoreo del medio independiente elToque, el dólar retrocede 10 pesos y se situó en 670 CUP.

En el caso del euro, la moneda europea registra un descenso más discreto: bajó dos pesos hasta los 758 CUP.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), sin embargo, protagoniza el descenso más pronunciado al desplomarse 42 pesos de golpe y caer hasta los 448 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 10/07/2026 - 8:05 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 670 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 758 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 448 CUP.

Esta jornada de bajón contrasta con la estabilidad que había mostrado el mercado el jueves, en que no se registraron cambios: el dólar se mantenía en 680 CUP por tercer día consecutivo, el euro cotizaba a 760 CUP y la MLC se ubicaba en 490 CUP.

El dólar y el euro: Retrocesos moderados

La divisa estadounidense acumula semanas de extrema agitación.

Tras tocar su máximo histórico de 695 CUP el 21 de junio, el dólar corrigió hasta los 605 CUP a finales de ese mes, pero retomó la senda alcista desde el 1 de julio hasta estabilizarse en 680 CUP entre el 7 y el 9 de julio.

Este viernes retrocede 10 pesos desde ese nivel y vuelve a los 670 CUP, la misma cota que registraba el 6 de julio.

El euro, que llegó a los 800 CUP el 21 de junio, en otro récord sin precedentes, ha ido corrigiendo gradualmente desde entonces.

El martes pasado retrocedió cinco pesos hasta los 760 CUP, y este viernes cede otros dos pesos adicionales hasta los 758 CUP.

176 medidas y un mercado que no se calma

Toda esta turbulencia se enmarca en el paquete de 176 medidas económicas aprobado el 19 de junio, el más ambicioso desde el Período Especial, que incluye por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada, casas de cambio privadas y un mercado cambiario digital en tiempo real.

Lejos de estabilizar el mercado, el anuncio desató una escalada sin precedentes: el dólar y el euro alcanzaron máximos históricos apenas 48 horas después de la aprobación del paquete.

En perspectiva histórica, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar en apenas seis años: de 42 CUP en 2020 a los niveles actuales.

¿Corrección duradera o pausa temporal?

Los economistas independientes advierten que no hay motivos para un cambio de tendencia sostenido.

«Mientras esas condiciones no cambien -escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano- la tasa termina volviendo a subir», señalan analistas que han seguido de cerca la evolución del mercado informal en las últimas semanas.

Los próximos días serán determinantes para saber si las caídas de este viernes marcan el inicio de una corrección más amplia o si el mercado retoma la presión alcista que ha dominado julio.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 10 de julio:

1 USD = 670 CUP.

5 USD = 3,350 CUP.

10 USD = 6,700 CUP.

20 USD = 13,400 CUP.

50 USD = 33,500 CUP.

100 USD = 67,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 758 CUP.

5 EUR = 3,790 CUP.

10 EUR = 7,580 CUP.

20 EUR = 15,160 CUP.

50 EUR = 37,900 CUP.

100 EUR = 75,800 CUP.