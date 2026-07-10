Jornada a la baja: Cae el precio de dólares, euros y MLC en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este viernes con caídas generalizadas en las tres monedas de referencia.
Según el monitoreo del medio independiente elToque, el dólar retrocede 10 pesos y se situó en 670 CUP.
En el caso del euro, la moneda europea registra un descenso más discreto: bajó dos pesos hasta los 758 CUP.
La Moneda Libremente Convertible (MLC), sin embargo, protagoniza el descenso más pronunciado al desplomarse 42 pesos de golpe y caer hasta los 448 CUP.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio hoy 10/07/2026 - 8:05 a.m. en Cuba:
Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 670 CUP.
Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 758 CUP.
Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 448 CUP.
Esta jornada de bajón contrasta con la estabilidad que había mostrado el mercado el jueves, en que no se registraron cambios: el dólar se mantenía en 680 CUP por tercer día consecutivo, el euro cotizaba a 760 CUP y la MLC se ubicaba en 490 CUP.
El dólar y el euro: Retrocesos moderados
La divisa estadounidense acumula semanas de extrema agitación.
Tras tocar su máximo histórico de 695 CUP el 21 de junio, el dólar corrigió hasta los 605 CUP a finales de ese mes, pero retomó la senda alcista desde el 1 de julio hasta estabilizarse en 680 CUP entre el 7 y el 9 de julio.
Este viernes retrocede 10 pesos desde ese nivel y vuelve a los 670 CUP, la misma cota que registraba el 6 de julio.
El euro, que llegó a los 800 CUP el 21 de junio, en otro récord sin precedentes, ha ido corrigiendo gradualmente desde entonces.
El martes pasado retrocedió cinco pesos hasta los 760 CUP, y este viernes cede otros dos pesos adicionales hasta los 758 CUP.
176 medidas y un mercado que no se calma
Toda esta turbulencia se enmarca en el paquete de 176 medidas económicas aprobado el 19 de junio, el más ambicioso desde el Período Especial, que incluye por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada, casas de cambio privadas y un mercado cambiario digital en tiempo real.
Lejos de estabilizar el mercado, el anuncio desató una escalada sin precedentes: el dólar y el euro alcanzaron máximos históricos apenas 48 horas después de la aprobación del paquete.
En perspectiva histórica, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar en apenas seis años: de 42 CUP en 2020 a los niveles actuales.
¿Corrección duradera o pausa temporal?
Los economistas independientes advierten que no hay motivos para un cambio de tendencia sostenido.
«Mientras esas condiciones no cambien -escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano- la tasa termina volviendo a subir», señalan analistas que han seguido de cerca la evolución del mercado informal en las últimas semanas.
Los próximos días serán determinantes para saber si las caídas de este viernes marcan el inicio de una corrección más amplia o si el mercado retoma la presión alcista que ha dominado julio.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 10 de julio:
1 USD = 670 CUP.
5 USD = 3,350 CUP.
10 USD = 6,700 CUP.
20 USD = 13,400 CUP.
50 USD = 33,500 CUP.
100 USD = 67,000 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
1 EUR = 758 CUP.
5 EUR = 3,790 CUP.
10 EUR = 7,580 CUP.
20 EUR = 15,160 CUP.
50 EUR = 37,900 CUP.
100 EUR = 75,800 CUP.
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué han caído los precios del dólar, euro y MLC en Cuba?
Las caídas en los precios de estas divisas están relacionadas con la alta volatilidad y el fenómeno del overshooting, que ocurre cuando las expectativas cambian repentinamente, a menudo debido a anuncios de políticas económicas o crisis de confianza. Además, el efecto rebaño, donde las personas compran divisas por miedo a quedarse atrás, también influye en los movimientos bruscos del mercado.
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¿Qué medidas económicas han influido en la volatilidad del mercado de divisas en Cuba?
El paquete de 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 19 de junio ha sido un factor clave en la volatilidad del mercado. Estas incluyen la autorización de bancos y casas de cambio privadas, un mercado cambiario digital y la apertura de cuentas en divisas sin autorización previa, lo que ha generado expectativas y movimientos especulativos en el mercado.
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¿Cuál ha sido el impacto de la devaluación del peso cubano en los últimos años?
El peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar en seis años, pasando de 42 CUP en 2020 a los niveles actuales. Esta devaluación ha tenido un impacto devastador en el poder adquisitivo de la población, encareciendo el costo de vida y debilitando aún más la economía cubana.
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¿Qué se espera para el mercado de divisas en Cuba en los próximos días?
Los próximos días serán determinantes para saber si las caídas de este viernes marcan el inicio de una corrección más amplia o si el mercado retoma la presión alcista. Los economistas independientes advierten que, mientras persistan condiciones como la escasez de divisas, inflación de tres dígitos y desconfianza en el peso cubano, es probable que las tasas vuelvan a subir.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.