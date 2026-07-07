Agitación en el mercado informal cubano: Una divisa sube de precio y las otras dos bajan

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este martes con señales contradictorias: el dólar subió diez pesos y se acercó a su récord histórico, mientras el euro y la MLC retrocedieron levemente, confirmando la volatilidad extrema que caracteriza al mercado cambiario cubano.

El dólar, a un paso del récord

La divisa estadounidense cotiza este martes a 680 pesos cubanos (CUP), a tan solo 15 CUP de los 695 CUP que marcó el 21 de junio, su máximo histórico en el mercado informal.

La recuperación ha sido sostenida desde el 1 de julio, cuando el dólar cotizaba a 610 CUP. En apenas seis días escaló posiciones: 645 CUP el 4 de julio, 660 CUP el 5 de julio, 670 CUP el lunes y 680 CUP este martes.

Antes de esta recuperación, el dólar había caído hasta los 605 CUP el 30 de junio -una corrección de 90 pesos en nueve días tras el pico de junio- pero ese retroceso resultó efímero.

Evolución de la tasa de cambio

El euro baja cinco pesos este martes y se sitúa en 765 CUP, todavía lejos del récord de 800 CUP que también estableció el 21 de junio, pese a que en las últimas jornadas la moneda europea también se ha recuperado tras sostenido bajón.

La MLC (Moneda Libremente Convertible) se vende este martes a 490 CUP, registrando igualmente una leve caída.

Tasa de cambio hoy 07/07/2026 - 9:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 680 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 765 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Según datos de elTOQUE, las ofertas en las últimas horas reflejan una dispersión notable:

- el euro oscila entre 720 y 800 CUP.

- el dólar, entre 610 y 750 CUP

- la MLC, entre 450 y 500 CUP.

El detonante: Las 176 medidas económicas

El pico del 21 de junio tuvo un origen claro: el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio, que incluye por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada, casas de cambio privadas y un mercado cambiario digital.

La reacción del mercado informal fue inmediata y desproporcionada.

ElTOQUE ha descrito este patrón como «overshooting» o sobrerreacción cambiaria:

«Ante un cambio de expectativas, sea un anuncio de política económica, un rumor o una crisis de confianza, el precio de la divisa extranjera se dispara más de lo que justifican los fundamentos reales de la economía».

El mismo análisis advierte que la corrección posterior tampoco es definitiva:

«Cuando el mercado termina de asimilar la verdadera magnitud de ese cambio, corrige. Pero la corrección nunca es completa. El nuevo piso queda más alto que el anterior».

Otro factor que alimenta las subidas es el llamado «efecto rebaño»:

«La gente compra divisas no porque haya evaluado racionalmente el contexto, sino porque ve que los demás están comprando, y el miedo a quedarse atrás alimenta la subida».

Los economistas, escépticos ante las reformas

Los economistas independientes no comparten el optimismo oficial. Pedro Monreal González calificó las 176 medidas de «monstruo» o «híbrido deforme» el 26 de junio, advirtiendo que «las cuentas no cuadran».

Pavel Vidal, del Observatorio de Monedas y Finanzas, apunta a la irracionalidad estructural del mercado: «Los mercados cambiarios cubanos se mueven a veces de forma exuberante a partir de determinadas olas de optimismo o pesimismo».

ElTOQUE resume la trampa en la que se mueve el mercado:

«Mientras esas condiciones no cambien -escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano- la tasa termina volviendo a subir».

El peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar en apenas seis años: de 42 CUP en 2020 a los 680 CUP de este martes.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 7 de julio:

1 USD = 680 CUP

5 USD = 3400 CUP

10 USD = 6800 CUP

20 USD = 13 600 CUP

50 USD = 34 000 CUP

100 USD = 68 000 CUP

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 765 CUP

5 EUR = 3825 CUP

10 EUR = 7650 CUP

20 EUR = 15 300 CUP

50 EUR = 38 250 CUP

100 EUR = 76 500 CUP