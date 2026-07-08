Se definieron los cruces de cuartos: así sigue el Mundial 2026

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El Mundial 2026 ya tiene sus ocho mejores selecciones y los cuatro cruces de cuartos de final completamente definidos tras el cierre de la ronda de octavos este martes. Los partidos se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio en estadios de Estados Unidos, y puedes seguir todos los detalles en la cobertura completa del torneo.

El primer duelo de la ronda será Francia vs. Marruecos, el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston).

El cruce revive la histórica semifinal de Qatar 2022, que Francia ganó 2-0. Los marroquíes llegan tras golear a Canadá, mientras que los franceses eliminaron a Paraguay por la mínima y apuntan a una tercera final mundialista consecutiva.

El viernes 10 de julio, España y Bélgica se verán las caras en el SoFi Stadium de Los Ángeles en uno de los duelos más atractivos de la ronda.

La Roja venció a Portugal 1-0 con un gol de Merino en el minuto 91, mientras que los Diablos Rojos golearon 4-1 a Estados Unidos con Charles De Ketelaere como gran figura.

El sábado 11 de julio se disputarán los dos últimos partidos de cuartos. Noruega e Inglaterra se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los escandinavos protagonizaron la gran sorpresa del torneo al eliminar a Brasil con un doblete de Erling Haaland en los minutos 79 y 90, mientras que los Tres Leones superaron a México 3-2. Noruega no llegaba a cuartos de final desde el Mundial de Francia 1998, hace 28 años.

Cerrando la jornada del sábado, Argentina y Suiza disputarán el cierre de la antesala de la semifinal.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llegó a esta instancia tras remontar ante Egipto 3-2 con goles de Messi, Romero y Enzo Fernández, sumando así dos remontadas consecutivas en la fase eliminatoria.

Del otro lado, Suiza eliminó a Colombia en penales con un marcador de 4-3 tras 120 minutos sin goles en el BC Place de Vancouver.

Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos, seguido por Mbappé y Haaland con siete cada uno, según los registros oficiales de la competencia.

Con estos cuatro cruces confirmados, el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva: solo cuatro selecciones sobrevivirán para pelear por un lugar en las semifinales.