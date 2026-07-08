Se definieron los cruces de cuartos: así sigue el Mundial 2026

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El Mundial 2026 ya tiene sus ocho mejores selecciones y los cuatro cruces de cuartos de final completamente definidos tras el cierre de la ronda de octavos este martes. Los partidos se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio en estadios de Estados Unidos, y puedes seguir todos los detalles en la cobertura completa del torneo.
El primer duelo de la ronda será Francia vs. Marruecos, el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston).
El cruce revive la histórica semifinal de Qatar 2022, que Francia ganó 2-0. Los marroquíes llegan tras golear a Canadá, mientras que los franceses eliminaron a Paraguay por la mínima y apuntan a una tercera final mundialista consecutiva.
El viernes 10 de julio, España y Bélgica se verán las caras en el SoFi Stadium de Los Ángeles en uno de los duelos más atractivos de la ronda.
La Roja venció a Portugal 1-0 con un gol de Merino en el minuto 91, mientras que los Diablos Rojos golearon 4-1 a Estados Unidos con Charles De Ketelaere como gran figura.
El sábado 11 de julio se disputarán los dos últimos partidos de cuartos. Noruega e Inglaterra se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami.
Los escandinavos protagonizaron la gran sorpresa del torneo al eliminar a Brasil con un doblete de Erling Haaland en los minutos 79 y 90, mientras que los Tres Leones superaron a México 3-2. Noruega no llegaba a cuartos de final desde el Mundial de Francia 1998, hace 28 años.
Cerrando la jornada del sábado, Argentina y Suiza disputarán el cierre de la antesala de la semifinal.
La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llegó a esta instancia tras remontar ante Egipto 3-2 con goles de Messi, Romero y Enzo Fernández, sumando así dos remontadas consecutivas en la fase eliminatoria.
Del otro lado, Suiza eliminó a Colombia en penales con un marcador de 4-3 tras 120 minutos sin goles en el BC Place de Vancouver.
Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos, seguido por Mbappé y Haaland con siete cada uno, según los registros oficiales de la competencia.
Con estos cuatro cruces confirmados, el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva: solo cuatro selecciones sobrevivirán para pelear por un lugar en las semifinales.
Preguntas Frecuentes sobre el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los cruces de cuartos de final del Mundial 2026?
Los cuartos de final del Mundial 2026 están definidos con los siguientes enfrentamientos: Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra, y Argentina vs. Suiza. Estos partidos se llevarán a cabo entre el 9 y el 11 de julio en diferentes estadios de Estados Unidos.
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¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Francia y Marruecos?
El partido entre Francia y Marruecos se jugará el jueves 9 de julio a las 16:00 hora de Cuba en el Gillette Stadium de Foxborough, Boston. Este cruce revive la histórica semifinal de Qatar 2022 donde Francia se impuso a Marruecos.
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¿Cómo llegaron Noruega e Inglaterra a los cuartos de final?
Noruega sorprendió al eliminar a Brasil con un triunfo 2-1 en octavos, gracias a un doblete de Erling Haaland. Por su parte, Inglaterra avanzó tras vencer a México 3-2 en el Estadio Azteca con un destacado desempeño de Harry Kane, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales.
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¿Quiénes son los máximos goleadores del Mundial 2026 hasta ahora?
Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos cada uno. Messi es el actual máximo goleador histórico de Copas del Mundo con 20 goles, mientras que Mbappé y Haaland continúan en la pelea por alcanzar la Bota de Oro.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.