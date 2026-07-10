Mbappé y Dembélé meten a Francia en semifinales con un 2-0 ante Marruecos

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Francia derrotó este jueves a Marruecos por 2-0 en los cuartos de final del Mundial 2026, disputados en el Gillette Stadium de Boston, y avanzó a la siguiente ronda con una segunda mitad de dominio absoluto.

El partido tuvo su momento de mayor tensión en el minuto 28, cuando Kylian Mbappé falló un penalti —concedido tras revisión del VAR— que el portero marroquí Yassine Bounou detuvo con una parada centrada y a media altura.

Lejos de hundirse, el capitán francés se redimió en el minuto 60 con un gol de campo para abrir el marcador.

Seis minutos después, en el 66, Ousmane Dembélé sentenció el encuentro con el segundo tanto y cerró toda opción de remontada para los africanos.

Las estadísticas reflejan la superioridad francesa en términos de peligro: 21 tiros contra apenas cuatro de Marruecos, y ocho remates a puerta frente a uno del equipo africano.

La posesión fue ligeramente favorable a Marruecos (52%-48%), pero los marroquíes no lograron traducirla en ocasiones claras.

Marruecos recibió una tarjeta amarilla —para I. Diop en el minuto 63— mientras Francia terminó el partido sin amonestaciones.

Mbappé, elegido mejor jugador del encuentro, alcanzó los ocho goles en el torneo e igualó a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026, en una tabla encabezada por ambos delanteros seguidos de Erling Haaland (siete) y Harry Kane (seis).

En el plano histórico, el delantero francés acumula ya 20 goles en Copas del Mundo, a solo uno del récord absoluto de Messi (21), por delante de Miroslav Klose (16) y Ronaldo Nazário (15).

El resultado repite el marcador de la semifinal de Qatar 2022, cuando Francia también venció a Marruecos por 2-0, en lo que fue la primera vez que una selección africana llegaba a esa instancia de un Mundial.

Con el triunfo, Francia encadena siete victorias consecutivas en el torneo y buscará su tercera final mundialista seguida.

Su rival en semifinales saldrá del duelo entre España y Bélgica, programado para el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con la semifinal fijada para el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Mbappé resumió el momento del equipo a pie de campo tras ser distinguido como mejor jugador: «Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más».