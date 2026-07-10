Prometen entrada de CTE Guiteras en horario de máxima demanda y cubanos responden: "Le doy 48 horas"

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, anunció este viernes que se encontraba en proceso de arranque y que se estimaba su incorporación al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) durante el horario de máxima demanda, según una publicación en Facebook de José Miguel Solís.

La noticia desató de inmediato una avalancha de comentarios escépticos y sarcásticos de cubanos agotados por los reiterados ciclos de arranque y avería de la planta.

La reacción más repetida fue la desconfianza. «Le doy 48 horas», escribió un usuario. «Dos o tres días le tiro... apuesten», añadió otro. Un tercero fue más tajante: «A mañana no llega».

La resignación se mezcló con humor negro: «La señorita Guiteras entrando en el baile... ¡Que la saquen, que la saquen!», ironizó una cubana.

Captura de Facebook

Varios comentarios apuntaron directamente al fondo del problema. «Con Guiteras o sin Guiteras, apagones por dondequiera», resumió un usuario.

Otro fue aún más contundente: «Irrelevante por completo, la pueden sacar definitivamente del sistema que no pasará nada, ya no hay diferencia».

Una residente de Mayabeque señaló que su municipio llevaba casi 30 horas sin electricidad y que, aunque la planta entrara al sistema, su circuito no se beneficiaría.

Algunos pidieron directamente que no se anunciara el arranque. «Yo mantuviera en silencio lo del arranque de la Guiteras para ver si así logra estar 24 horas en el sistema y dejar de pasar bochornos cuando sale del SEN», escribió una usuaria.

Captura de Facebook

Otra, dirigiéndose al autor de la publicación, le advirtió: «Los matanceros le pedimos de favor que no le dé mucha promoción, que ya sabemos que usted es la oveja negra: usted la alaga y automáticamente sale la Guiteras».

El escepticismo tiene base en un historial demoledor. La Guiteras salió del SEN por 17ª vez en 2026 el 3 de julio, debido a una fuga en el economizador de su caldera, y el director de la planta ha reconocido públicamente que no cuentan con las piezas necesarias para reparaciones mayores.

La termoeléctrica, inaugurada en 1988, nunca recibió un mantenimiento capital integral en más de 36 años.

El contexto energético en que se produce este arranque es devastador. El 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia de Cuba: 2,341 MW, afectando simultáneamente al 73% de la población.

Dos días antes, el 6 de julio, el país sufrió su tercer apagón total del año, dejando sin electricidad a aproximadamente 9,6 millones de personas.

Según el parte de la Unión Eléctrica del 3 de julio, la disponibilidad del SEN era de apenas 944 MW frente a una demanda de 2,745 MW, con 1,605 MW afectados.

Para el horario pico de este viernes, la disponibilidad rondaba los 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW, lo que implica un déficit esperado de más de 2,100 MW.

A esto se suma que 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, representando 890 MW adicionales indisponibles.

Matanzas, la ciudad donde se ubica la Guiteras, sufre paradójicamente algunos de los peores apagones del país. «No resuelve nada a los matanceros», escribió un usuario local.

Otro reportó que el barrio San Juan de Sagua la Grande llevaba más de 48 horas sin corriente. Una cubana que rogaba porque la planta no volviera a fallar lo resumió con una frase que condensa el estado de ánimo general: «Ojalá se mantenga en línea, pues estamos cada vez peor».