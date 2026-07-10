Avería deja sin agua todo Santiago de Cuba

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Una rotura en la conductora principal del sistema Noroeste dejó sin suministro de agua a amplios sectores de Santiago de Cuba durante la madrugada de este viernes, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas Santiago en una nota oficial difundida por CMKC Radio Revolución.

La avería ocurrió en la tubería de 1,000 mm de polietileno de alta densidad ubicada antes de la vaquería del poblado El Cobre, en el tramo que conduce el agua hacia la Planta Potabilizadora Quintero I y II, infraestructura central del abastecimiento de la ciudad.

Según la nota firmada por la directora de la Unidad Empresarial de Base, Estailis Izaguirre Delis, y aprobada por la directora general Ludmila Rodríguez Barroso, la rotura «ha provocado una disminución considerable en los volúmenes de agua que ingresan al sistema Quintero, lo que obliga a mantener restricciones temporales en el servicio para garantizar el manejo responsable de los recursos disponibles».

Las brigadas de mantenimiento se encuentran, según la empresa, «en fase de organización de los aseguramientos previos para iniciar las labores de reparación», con una proyección técnica de 48 horas para concluir los trabajos, tras las cuales comenzará la recuperación progresiva del servicio por sectores.

Mientras duren las reparaciones, ocho centros hospitalarios recibirán abastecimiento prioritario mediante redes y carros cisternas: el Hospital Infantil Sur, el Hospital Militar, la Molinera, el Hospital Provincial, el Materno Sur, el Materno Norte-Infantil Norte, el Hospital Oncológico y el Hospital Clínico Quirúrgico.

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Los sectores hidrométricos La Ceiba, Vista Alegre-Ampliación Terrazas-Pastorita, parte de Sueño y Mariana Torre Bajo mantienen servicio por su vinculación a esos centros vitales.

En cambio, los sectores Maestra 1, María Lina Los Pinos, Los Olmos, San Pedrito y Jiménez quedan sin suministro hasta que concluyan las reparaciones. El sector Altamira, en el circuito de la calle 14 de Luis Daggnes y Comancié, conserva protección condicionada «mientras las condiciones operativas lo permitan», según la nota oficial.

No es la primera vez que esta misma conductora falla. Una rotura similar en julio de 2024 dejó sin agua al 80% de Santiago de Cuba durante varios días, afectando a cientos de miles de personas en sectores como Centro Norte, Los Olmos y el Distrito José Martí.

En marzo de 2026 se repitió otra avería en la misma infraestructura, con reparaciones que no comenzaron hasta el 3 de abril.

La nueva rotura llega en el peor momento posible para la ciudad. La crisis eléctrica y las fallas técnicas han paralizado estaciones de bombeo, y zonas como El Cristo acumulaban hasta 48 días sin agua antes de esta avería.

Más del 60% del agua distribuida en la ciudad no se clora por fallas en los grupos electrógenos, lo que ha generado brotes de dengue y hepatitis A.

La ONU calificó en abril de 2026 la situación hídrica de Santiago como de «impacto humanitario sistémico».

Aguas Santiago habilitó el teléfono 620686 para atender consultas de la población y pidió «extremar las medidas de ahorro y uso racional del agua durante este período».