Periodista cubano exiliado en México denuncia amenazas por exponer corrupción en Camagüey

El periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada, exiliado en México desde finales de 2024, denunció públicamente este viernes un patrón sistemático de intimidaciones que se ha intensificado en las últimas semanas y que, según afirma, busca silenciar su labor periodística de denuncia contra funcionarios corruptos en Camagüey.

En un video difundido en sus redes sociales, el periodista mostró mensajes enviados desde perfiles falsos que siguen el mismo lenguaje y discurso: le advierten que lo están vigilando, que conocen su paradero exacto y lo amenazan con golpizas si aparece en lugares públicos.

«Cada vez son más frecuentes este tipo de amenazas. Su objetivo es claro: que deje de hacer periodismo, pero se equivocan. Mientras más amenazas reciba, con más fuerza seguiré haciendo periodismo», declaró Tan Estrada en el video.

El periodista vincula directamente el recrudecimiento de las intimidaciones a sus series de trabajos periodísticos sobre la corrupción de dirigentes locales en Camagüey, su provincia natal.

«Las amenazas se han incrementado a raíz de mis series de trabajos periodísticos denunciando la corrupción de los jefes en Camagüey», señaló.

Tan Estrada también mencionó que previamente había recibido mensajes desde un número telefónico mexicano en los que le indicaban que habían dado con su dirección exacta. En marzo de 2026, según documentó Click-Cuba, ya había recibido el mensaje «ya te tenemos ubicado» desde ese mismo tipo de contacto.

El Instituto de Periodistas Cubanos en el Exilio (ICLEP) documentó amenazas de muerte contra Tan Estrada e intimidaciones a su familia en Camagüey en abril de 2026, lo que evidencia que la persecución se extiende también a sus seres queridos en Cuba.

El periodista rechazó categóricamente el anonimato de quienes lo amenazan: «Como son cobardes al fin, nunca dan la cara», afirmó, y reiteró su compromiso con el periodismo: «Voy a seguir haciendo periodismo, no voy a dejar de denunciar a todos estos dirigentes corruptos que hay en Camagüey».

El historial de represión contra Tan Estrada comenzó en Cuba. Fue expulsado de la Universidad de Camagüey en noviembre de 2022 por motivos políticos, y la Seguridad del Estado lo interrogó y amenazó ese mismo diciembre por sus publicaciones en redes sociales.

En 2024, la presión se intensificó: fue detenido arbitrariamente por la Seguridad del Estado el 26 de abril y recluido en Villa Marista hasta el primero de mayo, sin acusación formal ni comunicación con su familia.

También fue multado con 3,000 pesos por ETECSA por «likes y comentarios» en redes sociales. ARTICLE 19 documentó al menos nueve agresiones contra él solo durante ese año.

Ante una nueva citación para enero de 2025 bajo la Ley de Comunicación Social cubana, anunció su exilio forzado el 31 de diciembre de 2024 desde Ciudad de México. Organizaciones como ARTICLE 19, Reporteros Sin Fronteras y Cubalex calificaron su salida como un exilio forzado.

Su caso se enmarca en un patrón más amplio: al menos 150 periodistas cubanos han salido al exilio entre 2022 y 2024 debido al acoso de agentes de seguridad estatal, según el Instituto Reuters.

«En Cuba no me callaron, y aquí mucho que menos», concluyó Tan Estrada en su video de denuncia.