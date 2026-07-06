Díaz-Canel elogia a trabajadores de la UNE y vuelve a atribuir a EE.UU. el apagón nacional

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En medio del séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en los últimos 18 meses, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel elogió este lunes a los trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) y volvió a responsabilizar a Estados Unidos de la crisis energética que atraviesa el país.

"Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", escribió en su cuenta de X, donde aseguró que Washington "trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba".

El mensaje acompañó una publicación del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien informó que estaban activados los protocolos para recuperar el sistema y que ya operaban microsistemas en distintas regiones del país para garantizar el funcionamiento de los servicios considerados vitales.

El Sistema Electroenergético Nacional colapsó este lunes, después de que la salida de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, provocara una desconexión en cascada que dejó a gran parte del país sin electricidad.

Se trata del tercer apagón nacional registrado en lo que va de 2026 y del séptimo desde finales de 2024.

Antes del colapso, la Unión Eléctrica había pronosticado un déficit de generación de hasta 2,230 megavatios, con una disponibilidad cercana a los 1,000 MW frente a una demanda estimada de 3,100 MW. Además, 106 centrales de generación distribuida permanecían fuera de servicio por falta de combustible y varias unidades termoeléctricas continuaban paralizadas por averías.

Las declaraciones de Díaz-Canel generaron numerosas reacciones en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron que atribuyera la crisis únicamente a las sanciones estadounidenses y recordaron que el sistema eléctrico ya había sufrido múltiples colapsos antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Cinco veces se cayó el SEN antes que Trump llegara a la presidencia... ustedes han acabado con el país. Asuman de una vez su incompetencia", escribió el periodista independiente y activista Magdiel Jorge Castro en respuesta a la publicación del gobernante.

Especialistas han señalado durante años que la crisis eléctrica cubana responde a una combinación de factores, entre ellos el envejecimiento del parque termoeléctrico, décadas de insuficiente mantenimiento, la falta de inversiones y las dificultades para garantizar el suministro de combustible.

A esas limitaciones se suman las restricciones para importar petróleo. Cuba necesita varios cargamentos mensuales para sostener la generación eléctrica, pero las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a compañías y países que suministren combustible a la isla han complicado aún más ese abastecimiento.

No es la primera vez que Díaz-Canel sale en defensa de los trabajadores del sector eléctrico durante una crisis energética. En enero de este año, con motivo del Día del Trabajador Eléctrico, los calificó de "titanes", un mensaje que también provocó numerosas críticas en redes sociales por parte de ciudadanos afectados por los prolongados apagones.

Mientras el gobierno insistía este lunes en las labores de recuperación del sistema y difundía etiquetas como #CubaNoSeRinde, millones de cubanos permanecían sin electricidad, en una jornada que volvió a poner de manifiesto la gravedad de la crisis energética que vive la isla.