Francia y Marruecos avanzan a cuartos y ya tienen cita en el Mundial 2026

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Francia y Marruecos sellaron este sábado sus pases a los cuartos de final del Mundial 2026 y quedaron emparejados en la siguiente ronda, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo.

Los Leones del Atlas fueron los primeros en confirmar su clasificación al golear 3-0 a Canadá en el NRG Stadium de Houston, mientras que los galos necesitaron un penalti de Kylian Mbappé para doblegar por la mínima a una Paraguay que les complicó la tarde en Filadelfia.

Mbappé rescata a Francia en el último suspiro

El partido en el Lincoln Financial Field fue un ejercicio de paciencia para los franceses. Paraguay, que venía de la hazaña de eliminar a Alemania en penales en dieciseisavos, repitió su guion de resistencia organizada bajo las órdenes de Gustavo Alfaro y contuvo el poderío ofensivo galo durante gran parte del encuentro.

El VAR fue el detonante del partido: Diego Gómez cometió penalti sobre Desiré Doué y Mbappé no perdonó desde los once metros para marcar el único tanto del duelo.

Con ese gol, el capitán francés alcanzó siete tantos en el torneo, igualando a Messi como máximo goleador del Mundial 2026, y elevó su registro histórico en Copas del Mundo a 10 goles.

Francia, que cerró la fase de grupos con puntaje perfecto —nueve puntos y +8 en diferencia de goles— y eliminó a Suecia 3-0 en dieciseisavos, mantiene intactas sus aspiraciones al título.

Una revancha pendiente desde Qatar 2022

El cruce entre Francia y Marruecos en cuartos de final tiene un antecedente directo: la semifinal del Mundial de Qatar 2022, donde los galos se impusieron 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

Marruecos, que en aquella edición se convirtió en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de un Mundial, llega a este duelo con la ambición de ir más lejos que nunca y tomarse la revancha ante el mismo rival que frenó su sueño hace cuatro años.

Marruecos aplasta a Canadá sin contemplaciones

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi no dio opción al anfitrión norteamericano. Tras una primera mitad sin goles, Azzedine Ounahi tomó el mando: abrió el marcador en el minuto 50 y amplió la ventaja en el 82 con su doblete. Cuando Canadá se lanzó al ataque en busca del descuento, Soufiane Rahimi aprovechó el espacio para cerrar la goleada en el 90 con un contragolpe.

Marruecos llega a cuartos como uno de los equipos más consistentes del torneo, tras liderar invicto el Grupo C con siete puntos y eliminar a Países Bajos en penales en dieciseisavos.

Canadá, que había hecho historia al clasificar a octavos por primera vez gracias a un gol agónico de Stephen Eustáquio ante Sudáfrica, no pudo sostener el sueño ante la solidez marroquí.