Michel Torres Corona estalla contra El Cangrejo: «¿Qué justifica su impunidad?»

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El abogado y presentador cubano Michel Torres Corona publicó el jueves en el portal uruguayo de izquierda Mate Amargo un artículo titulado «El cangrejo y el vampiro» en el que cuestiona abiertamente la impunidad con la que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», se ha arrogado el papel de negociador del régimen cubano ante Washington sin ostentar cargo de gobierno electo alguno.
El texto, que Torres Corona publica en un medio extranjero porque la televisión oficial cubana no le permite decirlo, llega en medio de una semana de intensa polémica desatada por la entrevista que El Cangrejo concedió a USA Today el domingo, su primera con un medio estadounidense, en la que declaró estar dispuesto a negociar directamente con Trump el futuro de Cuba y afirmó que «me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo», mientras aparecía vistiendo Hugo Boss, zapatillas Hermès y un reloj Rolex Submariner.
Torres Corona, presentador del programa «Con Filo» de la Televisión Cubana, construye su crítica a partir de una genealogía cultural: traza el recorrido del restaurante habanero Don Cangrejo —epicentro de la «protoburguesía» emergente durante el Período Especial, con un cover de cinco a diez CUC que lo hacía inaccesible para la mayoría— hasta la figura del nieto de Raúl Castro bailando en un concierto de Gente de Zona con una camisa de los New York Yankees personalizada con el apodo «EL CANGREJO», video que se hizo viral en redes sociales.
El autor no escribe desde una posición de ruptura con el sistema, sino desde dentro: es un cuadro mediático del régimen que ya había sido censurado en abril de 2026 cuando intentó emitir en televisión una crítica a Sandro Castro, nieto de Fidel, tras la entrevista de este con CNN.
El segmento fue bloqueado y Torres Corona publicó el fragmento en Facebook, evidenciando las tensiones internas que ahora vuelven a aflorar con mayor intensidad.
En el artículo, Torres Corona también aborda la figura de Sandro Castro, el «vampiro» que se hizo viral con videos excéntricos y fue entrevistado por el corresponsal de CNN Patrick Oppman, donde criticó a Díaz-Canel y se declaró favorable al capitalismo.
Para el autor, ambos personajes —El Cangrejo y el Vampiro— representan una misma contradicción: son vástagos del poder revolucionario que colisionan, consciente o no, con los valores del «hombre nuevo» que la Revolución prometió.
La pieza de Torres Corona se suma a una cadena de voces críticas que esta semana han roto filas desde el propio entorno oficialista.
El cantautor Israel Rojas pidió disculpas públicas el miércoles por haber sido «ingenuo» al no creer durante años las denuncias sobre los privilegios de la élite, y la madre de la jefa de Comunicación del Palacio de la Revolución exigió en Facebook que alguien «mande a callar» al nieto de Raúl.
La cúpula respondió con rapidez. El jueves, el funcionario del PCC Elier Ramírez Cañedo salió a defender a El Cangrejo como «interlocutor del lado cubano, por decisión de la máxima dirección del país», y este viernes el primer ministro Manuel Marrero acusó a los críticos de ejecutar «un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza», calificando las críticas de «asesinatos de reputación».
El hecho de que Torres Corona —un presentador del aparato mediático oficial— recurra a un portal uruguayo para formular preguntas que la televisión cubana le prohíbe plantear es, en sí mismo, un síntoma de las fracturas que la figura de El Cangrejo ha abierto incluso entre quienes defienden el sistema: «¿Qué justifica su impunidad?», es la pregunta que el artículo deja sin respuesta oficial.
Preguntas frecuentes sobre Michel Torres Corona y la figura de "El Cangrejo" en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es "El Cangrejo" y por qué es una figura polémica en Cuba?
"El Cangrejo" es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien se ha convertido en una figura polémica debido a sus declaraciones y su papel como negociador del régimen cubano ante Washington sin ocupar un cargo electo. Su estilo de vida ostentoso, contrastante con las dificultades que enfrenta el pueblo cubano, y su disposición a negociar con figuras como Donald Trump han generado críticas dentro y fuera de Cuba.
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¿Qué críticas ha hecho Michel Torres Corona sobre "El Cangrejo"?
Michel Torres Corona ha criticado abiertamente la impunidad con la que "El Cangrejo" actúa como negociador del régimen cubano sin ocupar un cargo electo. Torres Corona cuestiona cómo una figura sin mandato democrático puede asumir roles de tal relevancia política y critica los privilegios y el estilo de vida de "El Cangrejo".
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¿Por qué Michel Torres Corona publicó su crítica en un medio extranjero?
Michel Torres Corona publicó su crítica en el portal uruguayo Mate Amargo porque la televisión oficial cubana le prohíbe expresar tales opiniones. Esto refleja las tensiones internas y la censura que enfrenta incluso dentro del aparato mediático del régimen cubano.
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¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante las críticas hacia "El Cangrejo"?
El régimen cubano ha respondido rápidamente a las críticas. Elier Ramírez Cañedo, funcionario del PCC, defendió a "El Cangrejo" como interlocutor designado por la máxima dirección del país, y el primer ministro Manuel Marrero acusó a los críticos de intentar generar incertidumbre y desconfianza en la población.
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¿Qué simbolizan "El Cangrejo" y Sandro Castro para Michel Torres Corona?
Para Michel Torres Corona, ambos personajes representan una contradicción con los valores del "hombre nuevo" que prometió la Revolución. Son herederos del poder revolucionario que, consciente o inconscientemente, chocan con los ideales de austeridad y sacrificio que el régimen predica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.