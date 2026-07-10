Marrero responde a las críticas y denuncia un «plan bien diseñado» detrás de los «asesinatos de reputación»

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz defendió este jueves las conversaciones que mantiene el régimen con Estados Unidos y aseguró que las críticas surgidas en torno a ese proceso forman parte de un «plan bien diseñado» para sembrar incertidumbre y desconfianza.

En una serie de publicaciones en su cuenta de X, Marrero confirmó que La Habana mantiene contactos con representantes del gobierno estadounidense y reafirmó el respaldo de la cúpula del poder cubano al equipo encargado de esas negociaciones.

«Se han sostenido conversaciones con representantes del gobierno de EE.UU., orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales», escribió.

Añadió que el grupo negociador «cuenta con la confianza, el apoyo y el mandato del General de Ejército y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República», en alusión a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

Pero fue su respuesta a las críticas la que marcó el tono de sus mensajes.

«Los asesinatos de reputación, las manipulaciones y los llamados a la desunión y la fractura responden a un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza. Cada paso, en este momento histórico determinante, es en defensa de la Revolución y de nuestra soberanía», afirmó.

La polémica por «El Cangrejo»

Las declaraciones de Marrero llegan días después de la entrevista concedida a USA Today por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior.

En esa conversación, publicada el 6 de julio, Rodríguez Castro aseguró que estaba dispuesto a negociar directamente con la administración del presidente Donald Trump si recibía esa responsabilidad.

«Si me designan puedo negociar con cualquiera seleccionado por el gobierno de Estados Unidos. Dada la oportunidad, claro que con Trump», declaró.

La entrevista generó una ola de reacciones tanto dentro como fuera de Cuba. Intelectuales, artistas y personas vinculadas al propio oficialismo cuestionaron que asumiera un papel tan visible en las negociaciones sin ocupar un cargo político o de gobierno.

También surgieron críticas por el contraste entre la imagen pública atribuida al nieto de Raúl Castro —vinculada a un elevado nivel de vida— y la profunda crisis económica que enfrenta la población cubana.

El mismo jueves, dirigentes del Partido Comunista salieron también en defensa del proceso negociador y del papel de Rodríguez Castro, insistiendo en que actúa por mandato de «la máxima dirección del país».

Las declaraciones de Marrero y del Partido Comunista apuntan a un mismo objetivo: confirmar la existencia de las conversaciones con Washington, respaldar públicamente al equipo negociador y presentar las críticas como parte de una campaña dirigida a desacreditar el proceso.

Un diálogo que avanza lentamente

Los contactos entre ambos gobiernos comenzaron a principios de 2026.

Según una investigación publicada por Axios en febrero, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo conversaciones discretas con representantes del entorno de Raúl Castro, al considerar que el poder efectivo en Cuba continúa concentrado alrededor del exmandatario.

Aunque inicialmente las autoridades cubanas evitaron reconocer esos contactos, en marzo Miguel Díaz-Canel confirmó la existencia del diálogo y posteriormente admitió que Raúl Castro desempeñaba un papel central en el proceso.

Pese a ello, el propio gobierno cubano ha reconocido que las negociaciones avanzan con lentitud. Tanto el canciller Bruno Rodríguez como la viceministra Josefina Vidal han admitido que el canal de comunicación permanece abierto, pero sin avances significativos.

Todo ello ocurre mientras Cuba atraviesa una severa crisis económica y energética, marcada por prolongados apagones, escasez de alimentos y combustible y una contracción de la actividad económica que continúa agravando las condiciones de vida en la isla.