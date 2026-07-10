El tremendo susto que le dio esta cubana a los suyos tras llegar de sorpresa a Cuba: "Ay Dios mío"

Una cubana emigrada le dio el susto de su vida a sus familiares al aparecer de sorpresa en la puerta de su casa en Cuba, en un video publicado el pasado martes que capturó el momento exacto en que la emoción desbordó a quienes la esperaban sin saberlo.

Yaima Jiménez, quien comparte su vida en TikTok bajo el usuario @yaimajimenezriver, grabó el reencuentro con humor y ternura. «Que susto se metieron jaja q lindo verlos», escribió en la descripción del clip, de un minuto y tres segundos de duración.

En las imágenes se ve a Yaima —con cabello rojizo largo, gafas de sol, chaqueta vaquera y zapatillas blancas— llegando a un entorno humilde: un edificio amarillo claro con columnas verde azulado y suelo de tierra rojiza, junto a una motocicleta desgastada con matrícula «RALI».

El instante más emotivo llega cuando una familiar, al verla aparecer inesperadamente, suelta un grito que lo dice todo: «Ay Dios mío, mi madre». Quien graba el video reacciona de inmediato: «Ay se asustó».

El clip forma parte de una tendencia viral que no para de crecer en TikTok durante el verano de 2026: cubanos emigrados que regresan de sorpresa a la isla para reencontrarse con sus familias, documentando reacciones que van del llanto al shock absoluto.

En semanas recientes se han multiplicado los casos similares. Rose llegó de sorpresa a Cuba tras ocho años sin ver a su hijo el 25 de junio, acumulando más de 27,000 visualizaciones. El video de Yali, quien regresó tras cuatro años y dos meses de ausencia, superó las 710,000 vistas. Y Lianet González fingió enviar un paquete para aparecer de sorpresa en el aeropuerto.

La emoción de estos reencuentros no siempre termina en risas. En septiembre de 2024, una cubana llegó de sorpresa a la isla y su madre acabó hospitalizada por el impacto emocional, un episodio que llevó a muchos a advertir sobre los riesgos de estas sorpresas para personas mayores.

Detrás de cada video late una fractura familiar de proporciones históricas. Desde 2021, más de un millón de cubanos han abandonado la isla, lo que representa entre el 10% y el 18% de su población total. Solo entre octubre de 2021 y abril de 2024, más de 738,000 cubanos llegaron a Estados Unidos, convirtiendo cada reencuentro sorpresa en un acontecimiento extraordinario que la diáspora vive con una intensidad difícil de explicar a quienes no han pasado por esa separación.

El video de Yaima acumulaba casi 29,500 visualizaciones y más de 1,000 «me gusta» en los días posteriores a su publicación, una muestra de cuánto resuena este tipo de momentos entre los cubanos dispersos por el mundo.