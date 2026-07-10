¿Vale la pena pagar un hotel en Cuba en la situación actual? Una cubana visitó uno en Varadero y dio su veredicto

En medio de la peor crisis turística que atraviesa Cuba en décadas, una creadora de contenido identificada como @yiselllage publicó un video en TikTok el martes 7 de julio con una pregunta que muchos se hacen: ¿vale la pena pagar un hotel en Cuba con todo lo que se está viviendo?
El hotel en cuestión es el Sol Palmeras, un resort de cuatro estrellas gestionado por Meliá Cuba en primera línea de playa en Varadero, que reabrió el 1 de julio de 2026 tras cuatro meses de cierre por reparaciones y remodelaciones.
«El hotel reabrió hace poco y las habitaciones fueron remodeladas, realmente se sienten limpias, cómodas y más modernas de lo que me esperaba», afirmó la cubana en su video, que acumuló más de 5,000 visualizaciones en pocos días.
Las renovaciones del Sol Palmeras incluyeron la piscina principal con cerámica nueva y acceso inclusivo, una segunda piscina con baldosas y luces subacuáticas, restauración del domo del lobby, jardines con césped nuevo y la instalación de grupos electrógenos de respaldo en la zona de bungalows.
Sobre el buffet —el punto que más preocupa a quienes consideran hospedarse en la isla—, @yiselllage fue concreta: «Encontré bastante variedad: había camarones, diferentes tipos de carnes de res en salsa y también hecha a la plancha, pierna de cerdo, frijoles, bacon, y para los niños nunca faltó la pizza y los espagueti».
La única observación negativa fue que el miniclub, aunque reparado, no estaba funcionando al momento de su visita.
En cuanto a la playa, su valoración fue directa: «Varadero no decepciona».
Su conclusión fue contundente: «Para mí esto es uno de los mejores hoteles, se los recomiendo cien por ciento. Ojalá que cuando vengan se mantenga igual».
El testimonio positivo contrasta con el panorama que otros visitantes han documentado en hoteles de Varadero: buffets con apenas pollo, arroz y col; pan con gorgojos; esperas de hasta dos horas para ser atendidos; aire acondicionado roto y habitaciones con moho y chinches en instalaciones como el Barceló Solymar y el Kawama.
La experiencia de @yiselllage también contrasta con la de Cayo Santa María, destino donde ella misma reconoció haber tenido «una amarga experiencia» y que en 2026 vio cómo la empresa estatal Gaviota S.A. cerraba 20 hoteles, dejando a más de 7,000 trabajadores sin empleo.
El contexto general del turismo cubano es devastador. Entre enero y abril de 2026, la isla recibió apenas 328,608 turistas internacionales, una caída del 55.8% respecto al mismo período de 2025. La ocupación hotelera acumulada se desplomó al 21.5%, con períodos por debajo del 10%, lo que equivale a más de ocho de cada diez habitaciones vacías. Se proyecta que Cuba cierre 2026 con menos de un millón de visitantes, su peor registro desde la pandemia.
En ese escenario, la reapertura del Sol Palmeras —con remodelaciones reales y una experiencia que al menos una visitante califica como positiva— abre el debate: ¿es el turismo en Cuba todavía viable para quienes deciden apostar por un hotel recién renovado, o se trata de una excepción puntual en medio del colapso generalizado de la infraestructura turística de la isla?
Preguntas frecuentes sobre la experiencia hotelera en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Vale la pena hospedarse en el hotel Sol Palmeras de Varadero tras su remodelación?
Según una visitante, sí vale la pena hospedarse en el hotel Sol Palmeras tras su remodelación. La creadora de contenido cubana @yiselllage destacó la limpieza y modernización de las habitaciones, la variedad en el buffet y una experiencia positiva en general, recomendando el hotel al 100%. Sin embargo, es importante considerar que la experiencia puede variar según la percepción individual y las expectativas personales.
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¿Cómo es la situación actual del turismo en Cuba?
El turismo en Cuba está en crisis, con una caída del 55.8% en la llegada de turistas internacionales entre enero y abril de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. La ocupación hotelera ha disminuido al 21.5%, y muchos hoteles han cerrado temporalmente debido a la baja demanda y problemas de infraestructura. La situación económica general del país, marcada por la escasez de alimentos y apagones, contrasta con la experiencia turística que se intenta ofrecer en los hoteles.
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¿Cuál es la principal crítica a los hoteles en Varadero?
La principal crítica a los hoteles en Varadero es la deficiente calidad y variedad de los buffets. Muchos visitantes han señalado la falta de opciones alimenticias, con menús repetitivos y escasos, lo que afecta negativamente la experiencia general. Además, problemas como el mantenimiento deficiente, el servicio lento y la falta de recursos básicos son preocupaciones comunes entre los huéspedes.
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¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a los hoteles turísticos?
La crisis económica en Cuba afecta directamente a los hoteles turísticos, manifestándose en problemas de mantenimiento, escasez de alimentos y recursos básicos. A pesar de las remodelaciones y esfuerzos por atraer turistas, la falta de suministros y la precariedad se reflejan en la experiencia del visitante. Además, la estrategia del gobierno de priorizar el turismo internacional genera un contraste con la realidad que enfrenta la población local.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.