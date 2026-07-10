¿Vale la pena pagar un hotel en Cuba en la situación actual? Una cubana visitó uno en Varadero y dio su veredicto

En medio de la peor crisis turística que atraviesa Cuba en décadas, una creadora de contenido identificada como @yiselllage publicó un video en TikTok el martes 7 de julio con una pregunta que muchos se hacen: ¿vale la pena pagar un hotel en Cuba con todo lo que se está viviendo?

El hotel en cuestión es el Sol Palmeras, un resort de cuatro estrellas gestionado por Meliá Cuba en primera línea de playa en Varadero, que reabrió el 1 de julio de 2026 tras cuatro meses de cierre por reparaciones y remodelaciones.

«El hotel reabrió hace poco y las habitaciones fueron remodeladas, realmente se sienten limpias, cómodas y más modernas de lo que me esperaba», afirmó la cubana en su video, que acumuló más de 5,000 visualizaciones en pocos días.

Las renovaciones del Sol Palmeras incluyeron la piscina principal con cerámica nueva y acceso inclusivo, una segunda piscina con baldosas y luces subacuáticas, restauración del domo del lobby, jardines con césped nuevo y la instalación de grupos electrógenos de respaldo en la zona de bungalows.

Sobre el buffet —el punto que más preocupa a quienes consideran hospedarse en la isla—, @yiselllage fue concreta: «Encontré bastante variedad: había camarones, diferentes tipos de carnes de res en salsa y también hecha a la plancha, pierna de cerdo, frijoles, bacon, y para los niños nunca faltó la pizza y los espagueti».

La única observación negativa fue que el miniclub, aunque reparado, no estaba funcionando al momento de su visita.

En cuanto a la playa, su valoración fue directa: «Varadero no decepciona».

Su conclusión fue contundente: «Para mí esto es uno de los mejores hoteles, se los recomiendo cien por ciento. Ojalá que cuando vengan se mantenga igual».

El testimonio positivo contrasta con el panorama que otros visitantes han documentado en hoteles de Varadero: buffets con apenas pollo, arroz y col; pan con gorgojos; esperas de hasta dos horas para ser atendidos; aire acondicionado roto y habitaciones con moho y chinches en instalaciones como el Barceló Solymar y el Kawama.

La experiencia de @yiselllage también contrasta con la de Cayo Santa María, destino donde ella misma reconoció haber tenido «una amarga experiencia» y que en 2026 vio cómo la empresa estatal Gaviota S.A. cerraba 20 hoteles, dejando a más de 7,000 trabajadores sin empleo.

El contexto general del turismo cubano es devastador. Entre enero y abril de 2026, la isla recibió apenas 328,608 turistas internacionales, una caída del 55.8% respecto al mismo período de 2025. La ocupación hotelera acumulada se desplomó al 21.5%, con períodos por debajo del 10%, lo que equivale a más de ocho de cada diez habitaciones vacías. Se proyecta que Cuba cierre 2026 con menos de un millón de visitantes, su peor registro desde la pandemia.

En ese escenario, la reapertura del Sol Palmeras —con remodelaciones reales y una experiencia que al menos una visitante califica como positiva— abre el debate: ¿es el turismo en Cuba todavía viable para quienes deciden apostar por un hotel recién renovado, o se trata de una excepción puntual en medio del colapso generalizado de la infraestructura turística de la isla?