"Da pena pagar casi 1,000 dólares para esto": Cubano denuncia hotel en Varadero

Un cubano recorrió el buffet del Hotel Playa Vista Azul, establecimiento de cinco estrellas en Varadero, y documentó en un video viral lo que encontró: colas interminables, dulces agotados, escasez de queso y jamón, y largas filas para conseguir huevos o tortillas, todo por un precio que ronda los 1,000 dólares.

«Da pena, da pena, verdaderamente da pena. Van casi mil dólares por un servicio que no vale nada», concluye el autor del clip, publicado por la página Isla Local en Facebook, donde acumuló casi 50,000 visualizaciones, 529 likes y 163 comentarios en pocos días.

En las imágenes, el hombre narra lo que ve mientras camina por el área de comidas: «La gente haciendo cola para los dulces, no hay dulce. Por el lado de la cola del queso, mucho ají. Vean la cola del queso y el jamón, dicen que no le hacía cola. Y el otro lado es la cola de los huevos, de las tortillas, los cubanos aquí, tú sabes. Pasando trabajo y necesidad de un hotel supuestamente sin que entregan».

El hotel identificado en el video corresponde al Ocean Vista Azul, un complejo de 501 habitaciones ubicado en la Autopista Sur, kilómetro 11 de Varadero, clasificado como cinco estrellas y perteneciente al Grupo Empresarial Gaviota, controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Los precios oficiales del establecimiento rondan los 326 dólares por dos noches en régimen todo incluido para dos adultos, aunque paquetes de mayor duración pueden acercarse o superar los 1,000 dólares mencionados en el video.

La denuncia no es un caso aislado. En abril de este año, una cubana viralizó sus quejas sobre el Grand Aston Varadero Beach Resort, donde aseguró que solo servían «pollo con arroz y col» y que el pan tenía gorgojos.

En mayo, otra turista describió un buffet con muy poca variedad durante cuatro días de estancia en el Meliá Varadero.

El patrón se repite en toda la industria hotelera cubana, que atraviesa su peor crisis en décadas.

Según reportes de junio de 2026, Cuba perdió cerca del 50% de sus visitantes en el primer cuatrimestre del año, la ocupación hotelera en Varadero no supera el 10% en algunos períodos, y unos 30 hoteles cerraron temporalmente por falta de combustible y baja demanda.

En febrero, el gobierno cubano cerró varios hoteles por falta de combustible, mientras las cadenas que permanecen abiertas aplican rebajas de hasta el 25% y ofrecen traslados gratuitos para atraer turistas.

Los ingresos del sector acumulan una caída del 70% desde 2019.

La contradicción entre los precios internacionales que cobran estos establecimientos y la calidad real del servicio —marcada por el desabastecimiento, los apagones de hasta 20 horas y la crisis energética estructural— es el núcleo de la indignación que expresan cada vez más visitantes en redes sociales, convirtiendo a Varadero en sinónimo de una promesa turística que el régimen ya no puede sostener.