Tras cirugía estética esto es lo que desayuna esta cubana: "Se acabó todo señora"

La cubana Yaneisy Chacón reveló en TikTok cuál es su desayuno de todos los días desde que se sometió a una cirugía estética hace tres meses: dos tallos de apio, y nada más.

En un video publicado el jueves, Chacón mostró su rutina matutina con un mensaje directo a sus seguidoras: el sacrificio que implica una operación no se puede desperdiciar comiendo sin control.

«Buenos días por aquí muchachitas, miren mi desayuno everyday, dos tallas de celeri», dice al inicio del clip, usando el término popular cubano para referirse al apio.

Chacón se operó el 17 de abril de este año y desde entonces transformó radicalmente su alimentación.

«Se acabó la cerveza, ya no tenemos cerveza, se acabaron los dulces, se acabó todo señora», afirma en el video con un tono entre serio y humorístico.

Lo que más le llama la atención es que haya personas capaces de volver a los viejos hábitos después de pasar por el quirófano.

«Yo no entiendo, con el sufrimiento y el dolor que yo he pasado, Dios mío, que todavía no puedo ni dormir, cómo la gente puede comer y comer y comer y comer para irte de nuevo para el salón», señala.

El apio es un alimento con propiedades antiinflamatorias, bajo aporte calórico y un contenido de agua de aproximadamente 95%, características que lo hacen especialmente recomendable en dietas de recuperación postquirúrgica.

Los especialistas indican que tras una cirugía estética la alimentación debe ser ligera y antiinflamatoria, evitando el alcohol, los azúcares y los alimentos procesados, exactamente lo que Chacón describe haber eliminado.

El video de Chacón se suma a una tendencia muy activa entre mujeres cubanas que documentan en redes sociales sus experiencias con cirugías estéticas, desde la decisión hasta la recuperación.

La tiktoker cubana Adry Havana protagonizó uno de esos casos al realizar un viaje de 25 horas apenas siete días después de una cirugía Lipo 360 con BBL en Miami.

Otro caso que generó gran atención fue el de Cynthia Broche, quien relató desde su cama de hospital cómo una cirugía estética en Florida derivó en cuatro intervenciones de emergencia por una infección grave.

También la tiktoker Dunia Díaz, con más de medio millón de seguidores, documentó su recuperación tras un levantamiento de senos con implantes y liposucción en Miami a principios de este año.

La determinación de Chacón resume bien el sentir de esta comunidad digital: el costo físico y económico de una cirugía estética es demasiado alto como para no cuidar los resultados.

«Óyeme, y yo soy dura y les digo», concluye en el video, que acumuló más de 20,400 visualizaciones y 93 comentarios en menos de 24 horas.