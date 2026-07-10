Lo que apenas pudo comprar en Cuba con 11 mil pesos

Un cartón de huevos, cinco paquetes de detergente y un pomo de aceite. Eso fue todo lo que pudo adquirir una cubana con 11,000 pesos en el mercado informal, según muestra un video publicado el jueves en TikTok por la creadora de contenido @yanelasinfiltro, que documenta de forma habitual el poder adquisitivo real de los cubanos en la Isla.

En el clip, la tiktoker desglosa cada gasto con precisión: el cartón de huevos le costó 3,600 pesos; los cinco paquetes de detergente de 500 gramos, a 600 pesos cada uno, sumaron 3,000 pesos; y el pomo de aceite, otros 2,500 pesos. «Señores, ya está a 2,500 pesos», advierte en el video, señalando que ese mismo producto valía 2,000 pesos cuando lo compró por última vez. Con eso se agotaron los 11,000 pesos, sin que quedara un centavo para arroz, carne, viandas ni ningún otro alimento.

Los 11,000 pesos del video equivalen a apenas unos 16 dólares al cambio informal, que el 7 de julio de 2026 se ubicaba en 670 pesos por dólar, según datos del mercado extraoficial. Esa misma suma representa aproximadamente 3,4 salarios mínimos mensuales: el régimen aprobó en julio un aumento del 53% que llevó el salario mínimo de 2,100 a 3,210 pesos, aunque el pago efectivo no se realizará hasta agosto.

Lo más revelador del video es que el cartón de huevos por sí solo supera el salario mínimo mensual completo del país. Un trabajador cubano que cobre el mínimo no podría costear ni ese único producto con su sueldo íntegro de un mes.

El economista Javier Pérez Capdevila estimó que una familia cubana necesita al menos 96,060 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, una cifra 30 veces superior al salario mínimo vigente. Solo la parte alimentaria de esa canasta asciende a 70,070 pesos, 22 veces el mínimo.

El video de @yanelasinfiltro se inscribe en una tendencia que se ha vuelto recurrente en TikTok: cubanos que muestran sus compras para evidenciar la brecha entre precios e ingresos. En mayo, la misma creadora publicó lo que adquirió con 10,500 pesos: únicamente artículos de limpieza y condimentos, sin ninguna proteína. En junio, otro video viral mostró que con 11,100 pesos era posible comprar algunas carnes básicas, pero sin arroz ni viandas.

El peso cubano ha perdido valor de forma acelerada: el dólar pasó de 435 pesos en diciembre de 2025 a 670 pesos en julio de 2026. La inflación oficial interanual a mayo de 2026 era del 15,89%, pero la estimada en el mercado informal ronda el 70%, una divergencia que refleja la distancia entre las cifras del régimen y la realidad que viven los cubanos cada vez que van a comprar.

El nuevo salario mínimo de 3,210 pesos está en vigor desde el 1 de julio, pero ningún trabajador lo cobrará hasta el próximo mes, lo que significa que el aumento llega tarde para quienes ya enfrentan precios que se actualizan semana a semana.