Todo listo para España-Francia; este sábado se definen los últimos semifinalistas

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España se convirtió este viernes en la segunda semifinalista del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, sellando así un duelo de altura ante Francia por un lugar en la gran final del torneo, mientras que este sábado conoceremos los otros semifinalistas de los duelos Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente resolvió el partido con dos goles de sus mediocampistas. Fabián Ruiz, quien ocupó el lugar de Pedri —ausente por lesión— en el once inicial, abrió el marcador en el minuto 30.

Bélgica igualó antes del descanso gracias a Charles De Ketelaere, el mismo jugador que había firmado un doblete en la victoria belga 4-1 sobre Estados Unidos en octavos de final.

El empate duró hasta el minuto 88, cuando Mikel Merino apareció de nuevo en el momento más decisivo para poner el 2-1 definitivo tras un disparo previo de Pau Cubarsí.

No era la primera vez que Merino salvaba a La Roja en el último suspiro: el centrocampista del Arsenal ya había marcado el gol agónico en el minuto 90+1 que eliminó a Portugal en octavos, y antes había hecho lo propio en la Eurocopa 2024 con un tanto en tiempo extra ante Alemania en cuartos de final.

Lamine Yamal fue el jugador más desequilibrante del conjunto español, aunque el joven atacante no logró concretar ante una Bélgica que ofreció resistencia sin poder frenar el empuje de los vigentes campeones de Europa en las semifinales.

España llega a esta instancia como campeona de la Eurocopa 2024, título que conquistó con pleno de siete victorias y en cuyo camino eliminó precisamente a Francia en semifinales.

El historial general entre ambas selecciones en 37 partidos oficiales favorece a España con 17 victorias frente a 13 de Francia y siete empates, aunque el único antecedente mundialista entre ambas lo ganó Francia: un 3-1 en octavos del Mundial 2006 en Hannover.

Francia, primera semifinalista del torneo, llegó a esta ronda tras vencer 2-0 a Marruecos el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston, con goles de Mbappé y Dembélé en cuartos de final.

Mbappé lidera además la tabla de goleadores del Mundial 2026 igualado con Messi, lo que añade otro aliciente individual a un duelo que ya de por sí concentra a dos de los máximos favoritos al título.

El partido entre Francia y España está programado para el martes 14 de julio a las 15:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

Este sábado se completará el cuadro de semifinales con los dos últimos encuentros de cuartos de final. En el primer turno, Noruega e Inglaterra se enfrentarán en Miami en un duelo marcado por la presencia de Erling Haaland y Harry Kane, dos de los grandes goleadores del torneo.

Los Vikingos llegan impulsados por la histórica eliminación de Brasil, mientras que los Tres Leones buscarán confirmar su condición de candidatos después de superar a México.

Más tarde, Argentina se medirá con Suiza por el último boleto entre los cuatro mejores. La Albiceleste intentará dejar atrás las dificultades mostradas ante Cabo Verde y Egipto, apoyada en un Lionel Messi que comparte con Mbappé la cima de la tabla de goleadores.

Del otro lado, el conjunto helvético, que eliminó por penales a Colombia, buscará protagonizar otra sorpresa y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.