Cruce confirmado: Francia vs. España en Semifinales del Mundial 2026

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Francia y España se medirán en la primera semifinal del Mundial 2026 el martes 14 de julio a las 19:00 UTC (15:00 hora de Cuba), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo que enfrenta a dos de las selecciones más poderosas del torneo.

El cruce quedó sellado este viernes cuando España superó a Bélgica 2-1 en cuartos de final en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con goles de Fabián Ruiz en la primera parte y Mikel Merino al minuto 87.

Francia ya había asegurado su lugar el jueves al vencer 2-0 a Marruecos, con tantos de Kylian Mbappé (min. 60) y Ousmane Dembélé (min. 66).

Francia llega como el equipo más goleador del torneo. Terminó primera del Grupo I con 9 puntos, 10 goles a favor y apenas dos en contra (diferencia de +8), tras golear a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). En la fase eliminatoria, dejó en el camino a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0).

Mbappé acumula ocho goles en el torneo, igualando a Lionel Messi en la tabla de goleadores, según informaron fuentes de prensa tras el partido ante Marruecos.

España llegó primera del Grupo H con 7 puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra (diferencia de +5), tras empatar con Cabo Verde (0-0), golear a Arabia Saudita (4-0) y vencer a Uruguay (1-0). En eliminatorias, superó a Austria (3-0), a Portugal (1-0) con gol de Merino en el minuto 90, y este viernes a Bélgica.

Merino se ha convertido en el hombre decisivo de la fase eliminatoria española, con goles clave ante Portugal y Bélgica. Lamine Yamal y Nico Williams son los referentes ofensivos de una generación que llega al torneo como vigente campeona de Europa.

El historial reciente añade peso al duelo: España venció a Francia 2-1 en la semifinal de la Eurocopa 2024 y 5-4 en la semifinal de la UEFA Nations League de junio de 2025, en el partido con más goles de la historia de esa competición. En el historial global oficial, España acumula 17 victorias frente a 13 de Francia en 37 partidos.

El AT&T Stadium, sede con más partidos del Mundial 2026 (nueve en total), tiene capacidad para 70,649 espectadores. El ganador de este duelo avanzará a la final del torneo; la segunda semifinal se disputará el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.