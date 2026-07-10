¡España tumba a Bélgica y se mete en semifinales del Mundial a lo grande!

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España derrotó este viernes a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final del Mundial 2026, disputados en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y se clasificó para las semifinales del torneo con una remontada resuelta en el último suspiro.
El marcador y los detalles del partido reflejan un duelo en el que España dominó con autoridad pero tuvo que esperar hasta el minuto 88 para sentenciar.
Fabián Ruiz abrió el marcador en el minuto 30 con un gol que puso a la Roja en ventaja. Sin embargo, Charles De Ketelaere —la gran figura de Bélgica en el torneo, con doblete incluido ante Estados Unidos en octavos— igualó en el 41 para dejar el partido en tablas antes del descanso.
El empate se resistió durante toda la segunda mitad pese al dominio aplastante de España, que acumuló 69% de posesión, 16 tiros frente a solo cinco de los belgas y siete remates entre los tres palos por apenas dos de los europeos.
Un hecho llamativo marcó el tramo final: el portero titular belga Thibaut Courtois fue sustituido en el minuto 71 por Lammens, una situación inusual que condicionó el cierre del encuentro.
El golpe definitivo llegó en el 88. Mikel Merino, que había entrado al campo apenas dos minutos antes en sustitución de Dani Olmo, conectó el gol que rompió la resistencia belga y desató la celebración española.
No era la primera vez que Merino aparecía en el momento decisivo: el centrocampista del Arsenal ya había marcado el tanto agónico en el minuto 91 que eliminó a Portugal en octavos el 6 de julio, convirtiéndose en el jugador más determinante de España en este Mundial.
Bélgica, que había llegado a cuartos tras golear 4-1 a Estados Unidos, queda eliminada del torneo. España, en cambio, avanza a las semifinales como uno de los equipos más sólidos de la competición: terminó primera del Grupo H con siete puntos y sin encajar goles en la fase de grupos.
El próximo rival de la Roja será Francia, primer semifinalista confirmado tras eliminar a Marruecos 2-0 el 9 de julio. El duelo España-Francia está previsto para el 14 de julio en Arlington, Texas.
Preguntas Frecuentes sobre el Triunfo de España ante Bélgica en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró España vencer a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026?
España derrotó a Bélgica 2-1 en un emocionante partido donde la selección española dominó la posesión y generó más oportunidades de gol. Mikel Merino fue el héroe del encuentro al marcar el gol decisivo en el minuto 88.
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¿Quiénes fueron los jugadores destacados del partido entre España y Bélgica?
Fabián Ruiz abrió el marcador para España, mientras que Charles De Ketelaere empató para Bélgica. Mikel Merino, quien ya había sido decisivo en octavos contra Portugal, volvió a ser crucial al anotar el gol de la victoria en los últimos minutos del encuentro.
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¿Cuál es el próximo rival de España en el Mundial 2026 tras vencer a Bélgica?
España se enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026. El partido está programado para el 14 de julio en Arlington, Texas.
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¿Cómo ha sido el desempeño de España en el Mundial 2026 hasta ahora?
España ha tenido un desempeño sólido y consistente en el Mundial 2026, terminando primera en su grupo sin encajar goles. Ha mostrado una combinación efectiva de jugadores jóvenes y experimentados, destacando su dominio en posesión y capacidad para resolver partidos en momentos decisivos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.