¡España tumba a Bélgica y se mete en semifinales del Mundial a lo grande!

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España derrotó este viernes a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final del Mundial 2026, disputados en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y se clasificó para las semifinales del torneo con una remontada resuelta en el último suspiro.

El marcador y los detalles del partido reflejan un duelo en el que España dominó con autoridad pero tuvo que esperar hasta el minuto 88 para sentenciar.

Fabián Ruiz abrió el marcador en el minuto 30 con un gol que puso a la Roja en ventaja. Sin embargo, Charles De Ketelaere —la gran figura de Bélgica en el torneo, con doblete incluido ante Estados Unidos en octavos— igualó en el 41 para dejar el partido en tablas antes del descanso.

El empate se resistió durante toda la segunda mitad pese al dominio aplastante de España, que acumuló 69% de posesión, 16 tiros frente a solo cinco de los belgas y siete remates entre los tres palos por apenas dos de los europeos.

Un hecho llamativo marcó el tramo final: el portero titular belga Thibaut Courtois fue sustituido en el minuto 71 por Lammens, una situación inusual que condicionó el cierre del encuentro.

El golpe definitivo llegó en el 88. Mikel Merino, que había entrado al campo apenas dos minutos antes en sustitución de Dani Olmo, conectó el gol que rompió la resistencia belga y desató la celebración española.

No era la primera vez que Merino aparecía en el momento decisivo: el centrocampista del Arsenal ya había marcado el tanto agónico en el minuto 91 que eliminó a Portugal en octavos el 6 de julio, convirtiéndose en el jugador más determinante de España en este Mundial.

Bélgica, que había llegado a cuartos tras golear 4-1 a Estados Unidos, queda eliminada del torneo. España, en cambio, avanza a las semifinales como uno de los equipos más sólidos de la competición: terminó primera del Grupo H con siete puntos y sin encajar goles en la fase de grupos.

El próximo rival de la Roja será Francia, primer semifinalista confirmado tras eliminar a Marruecos 2-0 el 9 de julio. El duelo España-Francia está previsto para el 14 de julio en Arlington, Texas.