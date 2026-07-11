«Ay, mira, otro logro de la revolución»: Guantánamo anuncia que retomará producción de yogur de soya

Vídeos relacionados:

La Empresa de Productos Lácteos de Guantánamo anunció que retomará próximamente la elaboración de yogur de soya para niños de siete a 13 años, según informó el periódico oficialista Venceremos.

El producto, que se venderá a 50 pesos por bolsita en las bodegas, estará disponible inicialmente solo para la capital provincial.

A diferencia de los ciclos anteriores —en los que la producción dependía casi por completo de importaciones de frijol de soya—, esta vez la reanudación se sustentaría en la plantación, cultivo y cosecha local del grano en la propia provincia.

La reacción en redes sociales ante el anuncio de Guantánamo fue una mezcla de ironía, escepticismo y esperanza cautelosa. Un usuario resumió el sentir general con sarcasmo: «Ay mira, otro logro de la revolución». Otros recordaron con amargura las versiones anteriores del producto.

«Esperemos que sea yogurt y no agüita rara sin sabor, un poquito de respeto hacia lo que tomarán los niños y los que lo adquieran», escribió una persona en los comentarios.

Varios coincidieron en la misma preocupación: «Ojalá y cuando comience sea sin tanta agua» y «Mientras no esté salado ni aguado», señalaron otros usuarios.

El escepticismo sobre si la producción realmente se materializará también fue evidente. «Eso es noticia. Además, será cuando se produzca o coseche la soya, eso está por verse... ojalá», apuntó otro comentarista. Desde Moa, alguien ironizó: «Aquí entonces tomaremos yogurt de níquel».

Captura de Facebook

No faltaron quienes simplemente expresaron incredulidad: «¿Será verdad?» y «Dios permita que sea cierto», escribieron dos usuarios, reflejando la desconfianza acumulada tras años de promesas incumplidas.

El anuncio llega en un momento de crisis alimentaria severa en Guantánamo.

Según el Food Monitor Program, la provincia es una de las cinco en niveles críticos de inseguridad alimentaria en Cuba, con el 78.7% de sus hogares afectados.

Los molinos de trigo están inactivos, el pan normado solo llega a menores de 13 años y los apagones prolongados echan a perder los pocos alimentos disponibles.

El panorama nacional no es mejor. El Parlamento cubano reportó en abril de 2026 una reducción de 10,000 toneladas en la producción nacional de yogur de soya, y más de 100,000 niños en toda la isla no reciben su ración diaria de leche por falta de combustible para el transporte.

En 2025 y 2026, el régimen admitió que no pudo adquirir la soya necesaria y que una empresa privada tuvo que intervenir para sostener parte de la producción estatal.

La historia del yogur de soya en Cuba es larga y accidentada. Introducido en 1993 durante el Período Especial como sustituto de la leche ante la escasez de divisas, su producción ha sido intermitente desde entonces.

En 2021, el gobierno lo sustituyó por una mezcla para batido ante la imposibilidad de garantizarlo.

En enero de 2024, la producción en Sancti Spíritus se paralizó por completo por falta de materia prima, dejando sin el alimento a miles de niños.