Régimen celebra el «Día Mundial de la Población»: «Reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de nuestro pueblo»

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aprovechó este sábado el Día Mundial de la Población para publicar un mensaje institucional en X en el que el régimen asegura reafirmar «su compromiso con el bienestar del pueblo» y con los «principios de justicia social de la Revolución», mientras Cuba atraviesa la peor crisis demográfica de su historia y el quinto aniversario del mayor estallido social desde 1959.

En el tuit publicado desde su cuenta oficial, acompañado de una imagen institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodríguez Parrilla atribuyó la «difícil situación socioeconómica» del país al «bloqueo recrudecido, las sanciones secundarias, el cerco energético y las amenazas de agresión militar», sin mencionar en ningún momento la catástrofe demográfica que el propio régimen ha contribuido a generar.

El mensaje omite que más de un millón de cubanos han abandonado la isla desde 2021, que la tasa de fecundidad cayó a 1.29 hijos por mujer y que en 2025 se registraron apenas 68,051 nacimientos, el mínimo histórico desde 1899.

La ONU advierte que, de no revertirse la tendencia, la población cubana podría reducirse a 5.6 millones en 2100, frente a los entre ocho y 9.4 millones que se estiman actualmente tras el éxodo masivo.

El 25.7% de los cubanos tiene más de sesenta años, lo que convierte a la isla en el país más envejecido de América Latina.

El propio gobierno pospuso el censo de 2025 por la crisis económica y lo reprogramó para este año, lo que impide conocer con exactitud el tamaño real de la población.

La publicación llega en un momento de profunda contradicción: este sábado se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones populares en Cuba desde 1959.

Al menos 338 personas permanecen encarceladas directamente por su participación en aquellas jornadas, dentro de un total de entre 1,260 y 1,281 presos políticos registrados por organizaciones de derechos humanos a mayo de 2026.

El indulto humanitario del 2 de abril de 2026, que liberó a 2,010 reclusos, excluyó explícitamente a los manifestantes del 11J.

A la contradicción política se suma la energética. La víspera, el Sistema Eléctrico Nacional sufrió una nueva desconexión total a las 16:30 horas, la cuarta de 2026 y la octava en los últimos 18 meses, desatando una ola de comentarios irónicos en redes sociales que conectaron el apagón con el aniversario del 11J. «Recuerden que mañana es 11 de julio. Se fue el 10 y no regresa hasta el 12», escribió un usuario cubano.

El déficit eléctrico récord de 2,341 MW se registró el 8 de julio, con una generación disponible de apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW. Los apagones en La Habana promedian 15 horas diarias en julio, y algunas zonas han superado las 72 horas consecutivas sin electricidad.

Días antes, Rodríguez Parrilla había protagonizado una ofensiva diplomática en la ONU el 7 de julio para denunciar el embargo estadounidense, cifrando los daños en 8,103 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Sin embargo, el deterioro de infraestructuras como la termoeléctrica Antonio Guiteras —sin mantenimiento capital desde 2010 y con 17 salidas del sistema en lo que va de 2026— refleja décadas de negligencia que no pueden atribuirse a factores externos.

Mientras el canciller reiteraba en redes el «compromiso» del Partido y el Gobierno con el «desarrollo sostenible», miles de cubanos pasaban este sábado sin electricidad en el quinto aniversario de las protestas que el régimen nunca ha reconocido como lo que fueron: un grito desesperado de un pueblo agotado.