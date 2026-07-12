Influencer comunista cubana llama «miserables» a activistas: «Perjudican a su propio pueblo»

La influencer cubana Tere Felipe, residente en España y conocida por replicar sistemáticamente las narrativas del régimen cubano, calificó este sábado de «miserable» al periodista y activista Magdiel Jorge Castro tras una discusión en redes sociales sobre las causas de la crisis eléctrica en la isla.
El detonante fue un tuit del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en el que atribuía la nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al «cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EE.UU. contra Cuba».
Castro respondió de inmediato: «Esto es falso miserable… en el 2024, antes de que Trump llegara a la Presidencia, el SEN colapsó hasta cinco veces. La crisis que atraviesa Cuba tiene un único responsable… y es el comunismo que tú defiendes».
Fue entonces cuando Tere Felipe arremetió contra el activista con un argumento que reproduce la línea oficial del Partido Comunista de Cuba: «Miserable es que personas como este tal Mag, cubano y dispuesto a justificar políticas que perjudican a 'su propio' pueblo, blanqueen al régimen de Trump».
En su publicación, la vocera intentó respaldar su postura con dos ejemplos concretos.
El primero: la naviera francesa CMA CGM suspendió sus operaciones de carga hacia Cuba a mediados de mayo de 2026, lo que habría dejado retenidos en Francia contenedores con piezas de repuesto esenciales para la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas.
El segundo: la división energética de Alstom fue adquirida por la estadounidense General Electric en 2015, poniendo bajo jurisdicción de las leyes de EE.UU. los planos y componentes del sistema termoeléctrico cubano construido con esa tecnología.
Ambas situaciones se produjeron, en parte, como consecuencia de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones secundarias contra empresas extranjeras que operaran en sectores estratégicos cubanos, especialmente el energético.
La suspensión de CMA CGM y Hapag-Lloyd afectó hasta el 60% del tráfico marítimo de la isla.
Sin embargo, el argumento de Tere Felipe omite un dato central que Castro ya había señalado: los colapsos del SEN comenzaron mucho antes de esas sanciones.
El cuarto apagón total del año ocurrió el viernes, con un déficit histórico de 2,341 MW y cortes de hasta 87 horas consecutivas en Matanzas.
El primer colapso total del SEN se registró el 18 de octubre de 2024, cuando una avería en la propia Central Guiteras provocó la pérdida de 1,640 MW, mucho antes de que Trump regresara a la Casa Blanca.
No es la primera vez que Tere Felipe defiende públicamente al régimen en este debate.
En marzo de 2026 ya había culpado a Trump de los apagones, generando críticas por minimizar décadas de desinversión y mala gestión del gobierno cubano.
Este sábado también publicó que «el bloqueo existe y es cruel e inhumano», relatando el caso de médicos de un pediátrico en el Cerro que, a las seis de la mañana, se quedaban sin combustible para el generador con cinco niños en terapia.
Magdiel Jorge Castro es periodista, activista y biólogo cubano nacido en Holguín en 1994, exiliado en España.
En diciembre de 2022, el gobierno de Luis Arce lo expulsó de Bolivia bajo el pretexto de «alteración del orden público» por sus opiniones en redes sociales, una expulsión que el régimen cubano celebró en horario estelar de televisión nacional.
Tere Felipe cerró su publicación con una afirmación que resume la narrativa que el régimen lleva meses repitiendo: «Quien pretenda hacer creer que estas medidas criminales solo afectan al Gobierno cubano o que la crisis energética es culpa del gobierno, está ocultando una realidad evidente.
Las consecuencias las paga el pueblo, con más apagones, más escasez y un deterioro aún mayor de sus condiciones de vida».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y el debate político en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué llevó a Tere Felipe a calificar de "miserable" a Magdiel Jorge Castro?
Tere Felipe calificó de "miserable" a Magdiel Jorge Castro después de que este criticara la justificación del régimen cubano sobre la crisis eléctrica, atribuyéndola al embargo de EE.UU., y señalara al comunismo como el verdadero responsable. Felipe defendió la postura oficial, argumentando que los activistas perjudican al pueblo cubano al justificar políticas de Trump.
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¿Cuáles son las causas de la crisis eléctrica en Cuba según las autoridades cubanas?
Las autoridades cubanas atribuyen la crisis eléctrica al embargo impuesto por EE.UU., que ha dificultado la importación de combustible. Sin embargo, críticos del régimen señalan que los problemas estructurales y la falta de inversión en el sector energético son causas subyacentes que preceden a las sanciones.
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¿Cómo ha afectado la suspensión de operaciones de navieras como CMA CGM a Cuba?
La suspensión de operaciones de navieras como CMA CGM ha afectado significativamente a Cuba, limitando el tráfico marítimo hasta en un 60%. Esto ha impedido la llegada de piezas de repuesto y otros suministros necesarios para el funcionamiento del sistema eléctrico y otras infraestructuras.
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¿Cuál es la postura de Jean-Luc Mélenchon respecto a la situación en Cuba?
Jean-Luc Mélenchon ha criticado a Francia por no apoyar a Cuba debido al miedo a las sanciones de Trump. Denuncia que la falta de entrega de piezas de repuesto para la central eléctrica en Matanzas es un ejemplo de cómo Francia ha abandonado a Cuba en un momento crítico.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.