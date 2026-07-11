Fallece futbolista sudafricano tras jugar en el Mundial: Tenía solo 25 años

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Jayden Adams, centrocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, falleció este sábado a los 25 años, apenas días después de haber disputado el Mundial de Fútbol 2026, según confirmó el ministro de Deportes del país, Gayton McKenzie.

El cuerpo del jugador fue hallado en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo, informó la Policía sudafricana, que abrió una investigación.

Las autoridades no han revelado la causa del fallecimiento y el propio ministro instó a los medios y al público a actuar con «discreción y compasión» y a abstenerse de especular.

«Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana», afirmó McKenzie en un comunicado oficial.

Adams había protagonizado uno de los momentos más históricos del fútbol de su país semanas atrás: fue titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 y entró como suplente en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur que le valió a los Bafana Bafana clasificarse por primera vez en su historia a la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo.

El torneo también le deparó un golpe devastador en lo personal: su abuela, Marianna Adams, de 72 años, falleció el 17 de junio en un hospital de Stellenbosch, un día antes del partido ante la República Checa.

Pese al dolor, el jugador decidió mantenerse concentrado con la selección y disputó ese encuentro como titular, en el que Sudáfrica empató 1-1.

Su abuela fue enterrada el 27 de junio mientras Adams permanecía en Estados Unidos con el equipo nacional.

McKenzie destacó ese gesto como una muestra excepcional de carácter: «El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad, y refleja la calidad humana de este joven que Sudáfrica ha perdido».

Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Adams se formó en la academia del Stellenbosch FC y fue el primer canterano del club en firmar un contrato profesional, en agosto de 2020.

En enero de 2025 dio el salto al Mamelodi Sundowns con un contrato de tres años y medio, donde se consolidó como pieza clave del mediocampo con el dorsal número 8 y contribuyó a que el equipo conquistara la Liga de Campeones de la CAF en la temporada 2025-26.

A nivel internacional, debutó con la selección absoluta ante Mozambique en 2022 y acumuló 13 partidos, con dos goles, ambos en las eliminatorias para el Mundial.

El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos también expresó sus condolencias: «El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor del deporte y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer».

McKenzie cerró su comunicado con una frase que resume el sentimiento de toda una nación: «Nuestra nación se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana».