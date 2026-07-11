Mbappé y Dembélé igualan la histórica marca de Ronaldo y Rivaldo en los Mundiales

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Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé protagonizaron uno de los momentos estadísticos más llamativos del Mundial 2026 al igualar, con la victoria francesa sobre Marruecos, una marca goleadora combinada que no se repetía en una Copa del Mundo desde hace 24 años.

El jueves, Francia derrotó 2-0 a Marruecos en los cuartos de final disputados en el Gillette Stadium de Boston, con goles de Mbappé en el minuto 60 y Dembélé en el 66, para convertirse en la primera semifinalista del torneo.

Con esas anotaciones, el delantero del Real Madrid llegó a ocho goles en el campeonato y el extremo del PSG alcanzó cinco, acumulando entre ambos 13 tantos en una sola edición mundialista.

La última dupla de compañeros en sumar esa cifra combinada fue la de Ronaldo Nazário (ocho goles, Bota de Oro) y Rivaldo (cinco goles) en Corea/Japón 2002, torneo en el que Brasil conquistó su quinto título mundial.

En aquella edición, Ronaldo selló su leyenda con un doblete en la final ante Alemania, mientras que Rivaldo completó una sociedad ofensiva que, junto a Ronaldinho, aportó 16 de los 18 goles totales del equipo brasileño en el torneo.

Mbappé superó al portero Yassine Bounou para marcar su octavo tanto del campeonato, en tanto que Dembélé aprovechó un movimiento de distracción de su capitán para firmar el segundo.

El gol ante Marruecos elevó el registro histórico de Mbappé en Copas del Mundo a 20 tantos en apenas tres torneos (2018, 2022 y 2026), lo que lo sitúa como segundo máximo goleador histórico de los Mundiales, a solo uno del récord de Lionel Messi (21 goles en seis ediciones).

Dembélé, por su parte, llegó a cinco goles en el torneo tras un arranque explosivo que incluyó un hat-trick en 25 minutos ante Noruega el 26 de junio, con tres remates y tres goles en los minutos siete, veinte y 32.

Francia ha ganado sus cinco partidos disputados en el Mundial 2026 y busca llegar a su tercera final consecutiva: fue campeona en 2018 ante Croacia y finalista en 2022 ante Argentina.

El próximo obstáculo para los galos será España, que este viernes eliminó a Bélgica 2-1 en el SoFi Stadium de Los Ángeles y se clasificó a las semifinales del Mundial.

El cruce Francia vs. España en semifinales está programado para el 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde Mbappé y Dembélé tendrán la oportunidad de dejar atrás la marca de Ronaldo y Rivaldo y escribir un capítulo propio en la historia de los Mundiales. Puedes seguir todos los detalles del torneo en la cobertura completa del Mundial 2026.