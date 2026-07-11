Haaland y Kane protagonizan un duelo de goleadores por un boleto a las semifinales

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Noruega e Inglaterra se verán las caras este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en uno de los cuartos de final más atractivos del Mundial 2026. El partido tiene como protagonistas a dos de los delanteros más letales del torneo: Erling Haaland y Harry Kane.

Noruega llega a esta instancia protagonizando el mayor hito de su historia mundialista. Los Vikingos nunca antes habían alcanzado los cuartos de final de un Mundial, y lo lograron de la manera más contundente posible: eliminando a Brasil con un 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Haaland fue el artífice de esa victoria con un doblete en los minutos 79 y 90, ambos goles asistidos por Andreas Schjelderup. El portero Ørjan Nyland también fue determinante al detener un penal a Bruno Guimarães.

Con esas anotaciones, el delantero del Manchester City acumula siete goles en el torneo y se sitúa a uno de los líderes Messi y Mbappé, que marchan empatados con ocho tantos cada uno en la carrera por la Bota de Oro.

Martin Ødegaard ejerce como conductor del equipo dirigido por Ståle Solbakken, que llega al partido con una defensa cada vez más compacta y la confianza de haber derribado a uno de los grandes favoritos del torneo.

Inglaterra, por su parte, superó una prueba de carácter extremo ante México en el Estadio Azteca, a 2,200 metros de altitud y con ambiente hostil, imponiéndose 3-2 pese a jugar más de treinta minutos con diez hombres tras la expulsión de Jarell Quansah en el minuto 54.

Jude Bellingham firmó un doblete en apenas 98 segundos —minutos 36 y 38—, el tercero más rápido en la historia de los Mundiales. Kane añadió el 3-1 desde el punto de penalti en el minuto 60, y los Tres Leones resistieron el descuento de Raúl Jiménez para cerrar el marcador en 3-2.

El capitán inglés calificó aquella noche como «uno de los mejores triunfos de la historia de Inglaterra» dadas las circunstancias adversas. Kane llega al duelo con seis goles y una asistencia, cuarto en la tabla de goleadores, y con hambre de escalar posiciones.

Antes del partido, el propio Kane no escatimó elogios hacia su rival: describió a Haaland como «una bestia» por su potencia física y su capacidad goleadora.

Noruega también protagonizó un episodio extradeportivo durante la semana: el equipo presentó una queja formal a la FIFA por las condiciones de su hotel en Fort Lauderdale y terminó trasladándose a un alojamiento más cercano al estadio en Miami.

El ganador de este cruce avanzará a las semifinales, donde se medirá al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, programado también para este sábado a las 21:00 hora de Cuba en el Arrowhead Stadium.

En el otro lado del cuadro, Francia y España ya tienen asegurado su lugar en semifinales y se enfrentarán entre sí el martes 14 de julio, lo que significa que el campeón del mundo saldrá de uno de estos cuatro equipos.