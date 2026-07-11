Argentina y Suiza afrontan un duelo de vida o muerte en el Mundial

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Argentina y Suiza se verán las caras este sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, en el último partido de cuartos de final del Mundial 2026. El ganador tendrá un boleto directo a las semifinales y chocará contra el vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra.

La Albiceleste llega como campeona defensora, pero el camino hasta aquí no fue sencillo. En dieciseisavos, La Scaloneta necesitó la prórroga para doblegar 3-2 a Cabo Verde.

En octavos, el equipo de Lionel Scaloni protagonizó una de las remontadas más dramáticas del torneo: perdía 2-0 ante Egipto y marcó tres goles en los últimos 11 minutos con tantos de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández para ganar 3-2.

La fase de grupos había sido mucho más cómoda: goleada 3-0 a Argelia con triplete de Lionel Messi, victoria 2-0 ante Austria con doblete del capitán y cierre con un 3-1 frente a Jordania.

A sus 39 años, Messi sigue siendo el eje de todo. El capitán acumula ocho goles en el torneo y comparte la cima de la tabla de artilleros con el francés Kylian Mbappé. Además, con sus tantos en este Mundial llegó a 21 anotaciones históricas en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador masculino de la historia del certamen, por encima de los 16 del alemán Miroslav Klose.

La principal incógnita en el once argentino pasa por la defensa: Facundo Medina arrastra un golpe sufrido ante Egipto y, si no llega a tiempo, Nicolás Tagliafico ocuparía el lateral izquierdo. En ataque, la duda es si Lautaro Martínez o Julián Álvarez acompañará a Messi desde el inicio, tras el buen ingreso del segundo en octavos.

Enfrente, Suiza llega con una propuesta radicalmente distinta: orden táctico, disciplina colectiva y una defensa que apenas recibió tres goles en cinco partidos, todos en la fase de grupos. El equipo de Murat Yakin mantuvo el arco en cero en dieciseisavos —con un 2-0 ante Argelia— y en octavos, donde resistió 120 minutos ante Colombia y avanzó 4-3 en la tanda de penales.

Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund, fue figura decisiva ante Colombia y se ha convertido en uno de los grandes nombres del torneo para los helvéticos.

La gran preocupación suiza es Johan Manzambi: el mediocampista de 20 años, con tres goles y dos asistencias en el torneo, arrastra una lesión en la rodilla sufrida en entrenamiento y su presencia es incierta. De no poder jugar, Fabian Rieder asumiría un rol más ofensivo. Michel Aebischer y Luca Jaquez también arrastran molestias.

El historial entre ambas selecciones favorece ampliamente a Argentina: cinco victorias y dos empates en siete encuentros, sin ninguna derrota. En Mundiales se cruzaron dos veces: en Inglaterra 1966 (2-0 en grupos) y en Brasil 2014, cuando Ángel Di María marcó en el minuto 117 de la prórroga para clasificar a Argentina 1-0 en octavos de final.

Este sábado, más de una década después de aquel gol en São Paulo, Argentina y Suiza vuelven a encontrarse en un Mundial con un premio aún mayor sobre la mesa: un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.