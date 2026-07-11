Testimonio denuncia tres noches de protestas y una creciente tensión con la policía en Santa Fe, La Habana

La crisis en Santa Fe escala: un testimonio denuncia represión y un barrio dispuesto a volver a las calles

Vídeos relacionados:

Un residente del barrio Santa Fe, en el capitalino municipio de Playa, describió este viernes tres noches consecutivas de protestas populares con enfrentamientos físicos entre vecinos y fuerzas antimotines, y advirtió que durante la jornada de hoy se esperaba una confrontación aún más violenta.

El testimonio del ciudadano Ramón García Guerra en su perfil de Facebook relata cómo la vía Panamericana fue bloqueada con basura que luego fue quemada, mientras los choques más intensos se concentraron frente al Banco de Santa Fe.

Captura de Facebook/Ramón García Guerra

"Después de tres días de protestas en contra de la desidia del Gobierno, en mi barrio se produjo una escalada en el conflicto y hoy se espera que sea un enfrentamiento más violento entre la policía y los inconformes", escribió García.

Entre las escenas que García asegura haber presenciado directamente, menciona a una madre que encaró al jefe de las tropas antimotines con una denuncia que resume el sentir de muchas familias cubanas: "Hace tres años que no veo a mi hija, ¿sabe por qué?: Porque Uds. le robaron su futuro en nombre de una Revolución que ella nunca llegó a conocer".

La delegada del barrio, flanqueada por un policía, intentó justificar la situación ante un grupo de apenas 10 o 12 vecinos con una frase que encendió más los ánimos: "Ahora van a saber cuál es la situación en el país. Porque nos hemos mal acostumbrados al DAP y ahora estamos como los demás".

Captura de Facebook/Ramón García Guerra

Una vecina le respondió de inmediato: "Señora, no olvide que Ud. es la representante del pueblo ante el Gobierno y no al revés".

El autor también documentó la presencia de agentes de la policía política vestidos de civil que fotografiaban y filmaban a los manifestantes para identificar posteriormente a los participantes más activos.

"Ellos son una maquinita de crear enemigos", le susurró al oído un conocido durante los disturbios.

Tras los enfrentamientos, el mando político-policial del régimen en la localidad dejó la custodia del banco -con las puertas abiertas- a cargo de cinco ancianos, una decisión que García Guerra calificó de irresponsable ante el riesgo evidente.

Al amanecer del tercer día, el autor describió una comunidad exhausta pero con una chispa nueva: "Veo rostros iluminados, como si una esperanza se le hubiera clavado en el pecho a la comunidad. También se huele la pólvora". Una panadería estatal apareció con daños esa mañana, luego de tres días sin hacer entregas al vecindario.

Los lectores que siguieron el testimonio en redes sociales reaccionaron con una mezcla de indignación y esperanza. "Han contado siempre con nuestro miedo, creyeron que sería eterno; pero cuando el miedo empieza a retroceder, ellos estarán en desventaja", escribió una seguidora.

Otro comentario, más escéptico, apuntó: "Si bien es un derecho protestar, en la práctica no va a cambiar nada".

Un tercero resumió el asombro de muchos: "De veras no sé cómo los oprimidos han soportado tanto".

Las movilizaciones ocurren a vísperas del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, las mayores protestas populares en Cuba en más de seis décadas, cuando al menos 338 personas permanecen encarceladas por su participación en aquellos hechos.

Las protestas de Santa Fe se inscriben en una ola de movilizaciones que sacudió Jaimanitas el 6 de julio, cuando vecinos salieron a la 5ta Avenida tras más de 24 horas sin electricidad.

El municipio de Playa se ha consolidado como uno de los principales focos de descontento en la capital desde marzo, con episodios recurrentes en Jaimanitas, Miramar, Buenavista, Querejeta y Santa Fe.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas en toda la isla durante junio de 2026, casi el doble del máximo anterior de 54 en marzo, con 82 de ellas concentradas en La Habana.

Las consignas han escalado de "¡Queremos corriente!" a "¡Libertad!" y "¡Abajo la dictadura!", señal de que el descontento trasciende la crisis energética.