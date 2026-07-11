Cubano denuncia estafa relacionada con venta de paneles solares y expone en vivo cómo operan los delincuentes

El hecho se enmarca en una escalada de fraudes con paneles solares en Cuba

Un creador de contenido cubano identificado como Luis Manresa grabó y publicó este jueves en Facebook la llamada en vivo con un estafador que intentó robarle el acceso a su cuenta de WhatsApp bajo el pretexto de venderle paneles solares, en lo que denominó su "llamada número 8" a estos delincuentes.

El video acumuló más de 451,000 visualizaciones y generó cientos de comentarios de cubanos que reconocieron haber vivido situaciones similares o conocer víctimas directas.

En la grabación, el estafador guiaba a Manresa para que accediera a la opción "Dispositivos vinculados" de WhatsApp y dictara su número de teléfono, con el pretexto de enviarle un "código de garantía" por la supuesta compra de paneles solares.

Manresa detectó la maniobra a tiempo y confrontó al delincuente. "Aquí lo que estás haciendo es poner mi WhatsApp en tu máquina. ¿Me vas a vincular mi WhatsApp a tu PC? ¿Para qué usted desea hacer? ¿Para pedirle dinero a la gente?", lo desenmascaró.

El método consiste en clonar la cuenta de WhatsApp de la víctima para luego contactar a sus familiares y amigos haciéndose pasar por ella y solicitarles transferencias de dinero.

Al final del video, Manresa instó a sus seguidores a difundir la grabación. "Guarda el video, compártelo y envíaselo a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu abuelo, o a esa vecina que está perdida, que son los que mayormente caen en esto".

Los comentarios al video reflejan que el fenómeno es extendido. Una persona relató que su hermana perdió dinero porque contactos suyos transfirieron fondos creyendo que era ella quien pedía, y que la policía respondió que "no se mete en eso".

Otro comentarista aseguró tener grabados al menos dos intentos similares y reclamó acción de las autoridades: "La Policía tienen que ponerse para eso y dejar el pueblo, que esa gente andan acabando".

Una tercera persona relató haber esquivado el engaño: "Ya lo intentaron conmigo, se jodieron, tienen que cambiar la táctica, ya no caemos queridos".

Esta estafa se enmarca en una escalada de fraudes con paneles solares en Cuba documentada desde junio, impulsada por la crisis energética más grave que atraviesa la isla en décadas.

También este viernes, una cubana denunció que estafadores clonaron la voz de su madre con inteligencia artificial para intentar robarle 1,600 dólares en otra compra de paneles solares.

En junio, una cubana residente en Estados Unidos perdió 6,000 dólares en una estafa que combinó el hackeo de WhatsApp con fotos manipuladas con IA para simular la entrega de un triciclo eléctrico en Holguín.

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) alertó en abril sobre el hackeo de WhatsApp mediante códigos de verificación, al tiempo que advirtió que ningún trámite legítimo requiere compartir ese código, mientras que la filial en Artemisa de la empresa Copextel aclaró formalmente que no notifica a beneficiarios de paneles solares ni exige pagos por adelantado.

Según datos citados en reportes de abril, las estafas en redes sociales dejaron pérdidas de 2,100 millones de pesos en Cuba, una cifra que refleja la magnitud de un problema ante el que las autoridades no han ofrecido respuesta efectiva.