Estafas digitales por WhatsApp en Cuba: Bandec alerta sobre dos modalidades que vacían cuentas bancarias

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El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas emitió una alerta pública en redes sociales sobre un repunte de estafas digitales que utilizan WhatsApp como principal vía de ataque, con dos modalidades específicas que han disparado las denuncias en las últimas semanas.
La alerta fue elaborada junto a especialistas de seguridad bancaria y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y detalla el modo de operación de los delincuentes para que la población cubana pueda identificar y evitar estos fraudes que comprometen tanto la privacidad de las cuentas como el patrimonio financiero de los ciudadanos.
La primera modalidad de estafa se basa en ingeniería social
En estos casos el estafador contacta a la víctima suplantando la identidad de un familiar, amigo o compañero de trabajo, usando su foto y nombre reales, y alega necesitar "sincronizar agendas" o "vincular teléfonos".
Bajo ese pretexto, el impostor solicita que la víctima introduzca en su teléfono un supuesto código de ocho dígitos con frases como: "Mira, te voy a pasar un código de ocho dígitos, por favor ponlo en tu teléfono y compárteme tu ubicación en tiempo real para que se vinculen nuestros WhatsApp".
Ese código no es para vincular dispositivos. En realidad es el código de verificación que WhatsApp envía para registrar la cuenta en un nuevo teléfono, lo que permite al delincuente expulsar a la víctima y suplantar su identidad para solicitar transferencias urgentes a toda su lista de contactos.
Esta técnica de vinculación fraudulenta de cuentas mediante códigos de verificación ha sido documentada en múltiples casos recientes en Cuba. Bandec lo resume con claridad: "Al compartir ese código, la víctima entrega las llaves de su casa digital".
Así funciona la segunda modalidad de estafa por WhatsApp más común en Cuba
Estos casos siguen una estrategia más elaborada y apunta directamente al dinero de la víctima.
El delincuente toma control de una cuenta de WhatsApp, bloquea al propietario legítimo para que no pueda alertar a nadie, y publica en el estado un mensaje como: "Necesito hacer una transferencia urgente. Doy efectivo en mano al 1x1. Interesados al privado".
Los contactos, al reconocer el perfil de su conocido, confían en la oferta, realizan la transferencia bancaria y el estafador desaparece con el dinero.
Se han registrado casos concretos en Camagüey donde una cubana fue estafada mediante una dinámica similar a través de grupos de WhatsApp.
Bandec advierte que se debe desconfiar "por sistema de cualquier oferta de cambio de moneda '1x1' o 'por debajo de la tasa' que se ofrezca exclusivamente por redes sociales".
Preguntas Frecuentes sobre Estafas Digitales en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las modalidades de estafas por WhatsApp más comunes en Cuba?
Las estafas por WhatsApp en Cuba suelen basarse en ingeniería social y suplantación de identidad. En una modalidad, los estafadores fingen ser familiares o amigos y solicitan a la víctima que introduzca un código de verificación de WhatsApp, lo que permite a los delincuentes tomar control de la cuenta. En otra técnica, los estafadores publican mensajes en los estados de WhatsApp solicitando transferencias bancarias urgentes, engañando a los contactos de la víctima para que realicen transferencias de dinero.
¿Qué medidas recomienda Bandec para evitar ser víctima de estas estafas?
Bandec recomienda desconfiar de cualquier mensaje que solicite códigos o transferencias monetarias sin verificación previa. Recomiendan no compartir códigos de verificación de WhatsApp y estar alerta ante cualquier oferta de cambio de moneda que parezca demasiado buena para ser cierta. Además, es crucial verificar siempre la identidad de quien solicita dinero o información personal antes de proceder.
¿Qué deben hacer las víctimas de estafas bancarias en Cuba?
Las víctimas de estafas bancarias en Cuba deben reportar el incidente a la policía y al banco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las autoridades suelen ser poco efectivas en estos casos, y las transferencias realizadas a través de aplicaciones como Transfermóvil no son reversibles sin una orden judicial. Por lo tanto, la prevención y el conocimiento sobre estas estafas son las mejores defensas.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a la proliferación de fraudes digitales?
La crisis económica en Cuba, junto con la escasez de efectivo y problemas de conectividad, crean un terreno fértil para las estafas digitales. La urgencia por resolver problemas financieros personales y la falta de educación digital adecuada aumentan la vulnerabilidad de los ciudadanos a estos fraudes. Además, las fallas en la infraestructura bancaria dificultan la recuperación de fondos y la implementación de medidas preventivas efectivas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.