Estafas digitales por WhatsApp en Cuba: Bandec alerta sobre dos modalidades que vacían cuentas bancarias

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El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas emitió una alerta pública en redes sociales sobre un repunte de estafas digitales que utilizan WhatsApp como principal vía de ataque, con dos modalidades específicas que han disparado las denuncias en las últimas semanas.

La alerta fue elaborada junto a especialistas de seguridad bancaria y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y detalla el modo de operación de los delincuentes para que la población cubana pueda identificar y evitar estos fraudes que comprometen tanto la privacidad de las cuentas como el patrimonio financiero de los ciudadanos.

La primera modalidad de estafa se basa en ingeniería social

En estos casos el estafador contacta a la víctima suplantando la identidad de un familiar, amigo o compañero de trabajo, usando su foto y nombre reales, y alega necesitar "sincronizar agendas" o "vincular teléfonos".

Bajo ese pretexto, el impostor solicita que la víctima introduzca en su teléfono un supuesto código de ocho dígitos con frases como: "Mira, te voy a pasar un código de ocho dígitos, por favor ponlo en tu teléfono y compárteme tu ubicación en tiempo real para que se vinculen nuestros WhatsApp".

Ese código no es para vincular dispositivos. En realidad es el código de verificación que WhatsApp envía para registrar la cuenta en un nuevo teléfono, lo que permite al delincuente expulsar a la víctima y suplantar su identidad para solicitar transferencias urgentes a toda su lista de contactos.

Esta técnica de vinculación fraudulenta de cuentas mediante códigos de verificación ha sido documentada en múltiples casos recientes en Cuba. Bandec lo resume con claridad: "Al compartir ese código, la víctima entrega las llaves de su casa digital".

Así funciona la segunda modalidad de estafa por WhatsApp más común en Cuba

Estos casos siguen una estrategia más elaborada y apunta directamente al dinero de la víctima.

El delincuente toma control de una cuenta de WhatsApp, bloquea al propietario legítimo para que no pueda alertar a nadie, y publica en el estado un mensaje como: "Necesito hacer una transferencia urgente. Doy efectivo en mano al 1x1. Interesados al privado".

Los contactos, al reconocer el perfil de su conocido, confían en la oferta, realizan la transferencia bancaria y el estafador desaparece con el dinero.

Se han registrado casos concretos en Camagüey donde una cubana fue estafada mediante una dinámica similar a través de grupos de WhatsApp.

Bandec advierte que se debe desconfiar "por sistema de cualquier oferta de cambio de moneda '1x1' o 'por debajo de la tasa' que se ofrezca exclusivamente por redes sociales".