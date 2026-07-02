Nueva estafa en Cuba: Usan paneles solares para engañar en medio de la crisis

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La creciente demanda de sistemas fotovoltaicos en medio de la crisis energética cubana ha dado pie a una nueva modalidad de estafa. La filial Copextel Artemisa alertó este miércoles sobre llamadas y mensajes fraudulentos en los que delincuentes utilizan el nombre de la empresa para exigir pagos por adelantado a cambio de supuestos paneles solares.
Según explicó la entidad en sus redes sociales, los estafadores contactan a trabajadores para informarles falsamente que su organismo les asignó un sistema fotovoltaico y les indican que deben transferir dinero a cuentas personales para poder recibirlo.
Copextel desmintió de forma categórica esa práctica y recordó que no comunica directamente la asignación de estos equipos ni exige depósitos anticipados.
«Copextel Artemisa no notifica a las personas beneficiadas con sistemas fotovoltaicos, ni hay que realizar pago por adelantado alguno», advirtió la empresa.
La filial explicó que la selección de los beneficiarios corresponde a los organismos o entidades empleadoras, que son los encargados de informar a sus trabajadores cuando resultan favorecidos. Solo después de ese proceso, personal autorizado de Copextel se comunica con los clientes para coordinar los trámites oficiales.
La empresa insistió en que ningún pago debe realizarse a cuentas personales ni a supuestos intermediarios, y recordó que la adquisición de los equipos solo puede gestionarse a través de sus canales oficiales.
La advertencia llega en un momento en que miles de cubanos buscan alternativas para enfrentar los prolongados apagones que afectan al país. Los sistemas fotovoltaicos se han convertido en uno de los bienes más demandados, tanto por particulares como por centros de trabajo, lo que ha creado un escenario propicio para la proliferación de fraudes.
El elevado precio de estos equipos —más de 75,000 pesos cubanos por unidad en los programas oficiales— y la limitada disponibilidad aumentan la vulnerabilidad de quienes esperan ser incluidos en los planes de distribución.
No es la primera vez que empresas estatales alertan sobre este tipo de engaños. En marzo, FINCIMEX denunció una estafa que ofrecía falsas ventas de combustible a domicilio utilizando su nombre. En mayo, Cimex Mariel y CUPET advirtieron sobre una página web fraudulenta que simulaba comercializar gas licuado, y en junio comenzaron a circular imágenes generadas con inteligencia artificial para convencer a familiares de cubanos en el exterior de enviar dinero para supuestas instalaciones de paneles solares que nunca llegaban a concretarse.
Copextel Artemisa exhortó a cualquier persona que reciba este tipo de llamadas o mensajes a no realizar transferencias de dinero, verificar la información únicamente a través de los canales oficiales de la empresa y denunciar los hechos ante las autoridades competentes.
Preguntas Frecuentes sobre Estafas con Paneles Solares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo operan las estafas relacionadas con paneles solares en Cuba?
Las estafas suelen involucrar llamadas o mensajes fraudulentos en los que los delincuentes utilizan el nombre de empresas como Copextel para exigir pagos por adelantado a cambio de paneles solares. Los estafadores piden transferencias a cuentas personales, lo cual es un indicativo claro de fraude, ya que las empresas oficiales no exigen tales depósitos anticipados.
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¿Qué medidas se deben tomar para evitar ser víctima de estas estafas?
Es crucial verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la empresa mencionada antes de realizar cualquier pago. Además, se debe denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes y nunca transferir dinero a cuentas personales o proporcionar información personal a desconocidos.
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¿Por qué son tan comunes estas estafas en el contexto cubano actual?
La crisis energética y la alta demanda de sistemas fotovoltaicos han creado un escenario propicio para los fraudes. Los prolongados apagones y el elevado costo de los paneles solares oficiales han dejado a muchos cubanos en una situación vulnerable, dispuestos a buscar alternativas que a menudo los exponen a estafadores.
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¿Qué papel juega el gobierno cubano en la solución de la crisis energética?
El gobierno cubano ha promocionado la instalación de módulos fotovoltaicos para enfrentar la crisis energética, destinando estos sistemas a ciertos trabajadores priorizados como Héroes del Trabajo. Sin embargo, los precios elevados y la escasa disponibilidad han limitado el acceso generalizado, exacerbando las desigualdades en la capacidad de obtener autonomía energética.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.