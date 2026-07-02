Nueva estafa en Cuba: Usan paneles solares para engañar en medio de la crisis

Paneles solares. Foto © Mesa Redonda.

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La creciente demanda de sistemas fotovoltaicos en medio de la crisis energética cubana ha dado pie a una nueva modalidad de estafa. La filial Copextel Artemisa alertó este miércoles sobre llamadas y mensajes fraudulentos en los que delincuentes utilizan el nombre de la empresa para exigir pagos por adelantado a cambio de supuestos paneles solares.

Según explicó la entidad en sus redes sociales, los estafadores contactan a trabajadores para informarles falsamente que su organismo les asignó un sistema fotovoltaico y les indican que deben transferir dinero a cuentas personales para poder recibirlo.

Copextel desmintió de forma categórica esa práctica y recordó que no comunica directamente la asignación de estos equipos ni exige depósitos anticipados.

«Copextel Artemisa no notifica a las personas beneficiadas con sistemas fotovoltaicos, ni hay que realizar pago por adelantado alguno», advirtió la empresa.

La filial explicó que la selección de los beneficiarios corresponde a los organismos o entidades empleadoras, que son los encargados de informar a sus trabajadores cuando resultan favorecidos. Solo después de ese proceso, personal autorizado de Copextel se comunica con los clientes para coordinar los trámites oficiales.

La empresa insistió en que ningún pago debe realizarse a cuentas personales ni a supuestos intermediarios, y recordó que la adquisición de los equipos solo puede gestionarse a través de sus canales oficiales.

La advertencia llega en un momento en que miles de cubanos buscan alternativas para enfrentar los prolongados apagones que afectan al país. Los sistemas fotovoltaicos se han convertido en uno de los bienes más demandados, tanto por particulares como por centros de trabajo, lo que ha creado un escenario propicio para la proliferación de fraudes.

El elevado precio de estos equipos —más de 75,000 pesos cubanos por unidad en los programas oficiales— y la limitada disponibilidad aumentan la vulnerabilidad de quienes esperan ser incluidos en los planes de distribución.

No es la primera vez que empresas estatales alertan sobre este tipo de engaños. En marzo, FINCIMEX denunció una estafa que ofrecía falsas ventas de combustible a domicilio utilizando su nombre. En mayo, Cimex Mariel y CUPET advirtieron sobre una página web fraudulenta que simulaba comercializar gas licuado, y en junio comenzaron a circular imágenes generadas con inteligencia artificial para convencer a familiares de cubanos en el exterior de enviar dinero para supuestas instalaciones de paneles solares que nunca llegaban a concretarse.

Copextel Artemisa exhortó a cualquier persona que reciba este tipo de llamadas o mensajes a no realizar transferencias de dinero, verificar la información únicamente a través de los canales oficiales de la empresa y denunciar los hechos ante las autoridades competentes.