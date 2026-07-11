Ministro de Energía y Minas dice que «aquí no se rinde nadie» tras caída del SEN

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El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, respondió este viernes al cuarto apagón total del año con un mensaje en X que mezcla retórica de resistencia con una escueta promesa de restablecimiento: «Ya estamos trabajando en el restablecimiento del SEN», escribió el funcionario horas después del colapso.

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se desconectó por completo a las 16:30 horas de este viernes, según confirmó la Unión Eléctrica en sus redes sociales: «Ahora, 16:30 horas. Caída total del Sistema Eléctrico Nacional».

En su publicación, Levy apeló al esfuerzo de los trabajadores del sector para justificar la respuesta institucional: «Los trabajadores eléctricos y petroleros dignos y comprometidos con Cuba se fajan cada día con el apagón. Aquí no se rinde nadie».

El mensaje del ministro llega en el peor momento de la crisis energética cubana. Solo cuatro días antes, el 6 de julio Cuba registró su tercer apagón total del año, que dejó sin electricidad a aproximadamente 9.6 millones de personas.

El colapso de este viernes es el octavo en aproximadamente 24 meses, y se produjo en condiciones previas ya críticas: la disponibilidad del SEN para el horario pico rondaba apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit esperado superior a 2,100 MW.

Captura de X

Además, 106 centrales de generación distribuida permanecían paralizadas por falta de combustible, representando 890 MW adicionales indisponibles.

Ese mismo día, las autoridades habían prometido el arranque de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras para incorporarse al SEN en el horario de máxima demanda, promesa que generó escepticismo generalizado entre la población, dado que la planta ha salido del sistema 17 veces solo en lo que va de 2026.

El 8 de julio se alcanzó el mayor déficit energético de la historia del país: 2,341 MW, con el 73% de la población afectada simultáneamente.

Las causas son estructurales. Las termoeléctricas cubanas acumulan entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento capital integral, y Cuba lleva más de tres meses sin recibir envíos de petróleo, operando con energía solar, gas natural y plantas en condiciones precarias.

En mayo de 2026, el propio Levy había admitido públicamente que Cuba no tiene reservas de fuel oil ni diésel, dependiendo únicamente del gas acompañante y el crudo nacional.

Mientras el ministro publicaba su mensaje de resistencia, Díaz-Canel pedía «organizar mejor» los apagones sin anunciar ninguna medida concreta para incrementar la generación eléctrica, y la Empresa Eléctrica de La Habana abandonaba la gestión por bloques para adoptar un sistema por circuitos ante la imposibilidad de mantener cualquier esquema de rotación.

En algunas zonas de Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas, mientras que en La Habana el promedio es de 15 horas diarias sin electricidad, situación que ha desencadenado cacerolazos y protestas en varias ciudades.