René González se limpia las manos tras muerte de menor en accidente de parapente en Isla de la Juventud

Vídeos relacionados:

René González Sehwerert, presidente del Club de Aviación de Cuba (CAC), salió este viernes a defender públicamente a su organización y al piloto involucrado tras la muerte del niño Alejandro, de 12 años, en un accidente de parapente en la Isla de la Juventud el sábado 5 de julio.

El menor, residente del reparto Abel Santamaría, participaba en un vuelo tándem en la playa del Minint, zona de Cayos Los Monos, cuando una fuerte corriente de viento arrastró la aeronave mar adentro y obligó a un amerizaje de emergencia a unos 500 metros de la costa.

Captura de Facebook/Deportes aéreos en Cuba (CAC)

Al intentar liberarse de los arneses en el agua, el piloto perdió el control sobre el pasajero. Según el comunicado oficial del CAC, el menor "desapareció antes de que pudiera ser rescatado".

Su cuerpo fue localizado alrededor de las 12:30 p.m. del lunes 7 de julio, tras más de 21 horas de búsqueda intensa.

Ante la conmoción pública, González intervino mediante un comunicado para minimizar la responsabilidad institucional.

Captura de Facebook/Deportes aéreos en Cuba (CAC)

"Es la primera fatalidad del CAC en 15 años, en que se han hecho 60 mil saltos en paracaídas tándem", escribió, añadiendo que en ese período se realizaron "miles de vuelos en paramotor y parapente, incluyendo cientos de menores".

También justificó la decisión del piloto de soltar los arneses, argumentando que "la liberación de los arneses es imprescindible para asistir al pasajero en el agua, ya que el equipo podría arrastrar a ambos si no se libera".

González pidió prudencia antes de emitir juicios, a la espera de que concluya la investigación sobre si se cumplieron los protocolos de seguridad.

Sin embargo, su versión fue desmentida públicamente por la comunidad aerodeportiva, que documentó al menos cuatro fallecimientos previos en deportes aéreos cubanos entre 2022 y 2023.

La página de Facebook Amantes de la Aviación Cubana identificó a las víctimas: Fabián Batista Hidalgo, fallecido en un accidente de parapente en Santiago de Cuba en diciembre de 2022; Raidel Cobas, en paracaidismo en marzo de 2023; junto con Miladis Ríos Góngora y Edelio Varona Pino.

La propia Federación Cubana de Paracaidismo contradijo la narrativa de González al declarar que "la comunidad de deportes aéreos está de luto", una frase que sugiere familiaridad con tragedias anteriores, no un hecho sin precedentes.

González, exespía de la Red Avispa condenado en Estados Unidos por espionaje en los años 90 y designado Héroe de la República tras su regreso a Cuba, preside el CAC desde su retorno a la isla, organismo rector de los deportes aéreos en el país.

Una comisión conjunta del CAC y el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) partió el martes 8 de julio hacia la Isla de la Juventud para evaluar los elementos legales, técnicos y de seguridad del vuelo, aunque los resultados de esa investigación aún no han sido publicados.