Nuevo feminicidio en Cuba: Mujer de 54 años muere en Camagüey tras ser apuñalada por su pareja

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Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, madre y abuela, falleció en la madrugada del 5 de julio en el hospital de Camagüey, donde permanecía ingresada desde que su pareja la atacara con un arma blanca el 29 de junio, en el hogar que ambos compartían en el reparto Modelo de esa ciudad.
El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), organización feminista independiente que monitorea la violencia de género en Cuba, confirmó el caso en Facebook.
El presunto victimario tiene 27 años, según fuentes directas al OGAT, y ya se encuentra bajo custodia policial.
Al menos una de las nietas de Yolexis presenció el ataque contra su abuela.
La víctima deja dos hijas mayores de edad y varios nietos.
Este caso eleva a 39 el total de feminicidios registrados en la Isla en lo que va de año, según su corte al 9 de julio.
El OGAT pidió a la ciudadanía no señalar la diferencia de edad entre víctima y agresor como causa del crimen: «Pedimos a la ciudadanía que deje de aludir a diferencias de edad entre víctima y victimario como motivo para el feminicidio, y de aprovechar una historia dolorosa para dar lecciones sobre relaciones con diferencias de edad».
La cifra de 39 feminicidios en apenas seis meses y medio de 2026 representa más del doble de los 18 casos documentados en el mismo período de 2025, un incremento del 112,5 %.
El caso de Yolexis se produce días después del feminicidio de Dayana Borges, de 26 años y madre de dos niños, asesinada por su pareja el 1 de julio en Centro Habana, y de dos crímenes que sacudieron Sancti Spíritus en la última semana de junio: el de Lidianni Luis González y el de Zarahelga Pardo López.
En el caso de Lidianni, el OGAT denunció el «proceder negligente de la Policía», pues la víctima había denunciado previamente a su agresor sin recibir protección.
El régimen cubano no ha emitido información oficial sobre el caso de Yolexis, en un patrón que se repite sistemáticamente: el gobierno no publica estadísticas sobre feminicidios y los medios estatales rara vez cubren estos crímenes.
Cuba carece de una ley integral contra la violencia de género y no cuenta con refugios institucionales para mujeres en riesgo.
El Código Penal vigente no tipifica el feminicidio como delito autónomo; solo figura como agravante del homicidio, y en 2022 la Asamblea Nacional rechazó una enmienda para incorporarlo.
Según datos del OGAT, el 83,3 % de los feminicidios en 2026 son cometidos por la pareja o expareja, y el 64,6 % se ejecutan con arma blanca.
Desde 2019 hasta junio de 2026, Cuba acumula 350 feminicidios documentados por los observatorios independientes OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba, este último cerrado en abril de 2026 por falta de recursos, dejando al OGAT como único observatorio activo en la isla.
El OGAT también mantiene pendiente el caso de la adolescente Anais Tamayo Puente, para el que reclama acceso al informe de investigación a fin de determinar si su muerte constituyó un feminicidio.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los feminicidios en Cuba en 2026?
En lo que va de 2026, se han registrado 39 feminicidios en Cuba, mostrando un alarmante incremento del 112,5 % respecto al mismo período de 2025. Esta situación refleja una crisis de violencia de género en la isla, con casos documentados principalmente por organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), ya que el régimen cubano no publica estadísticas oficiales accesibles sobre estos crímenes.
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¿Qué factores contribuyen al aumento de feminicidios en Cuba?
La falta de legislación específica y la ausencia de refugios y protocolos de protección efectivos son factores clave que contribuyen al aumento de feminicidios en Cuba. El Código Penal vigente no tipifica el feminicidio como delito autónomo, lo que deja a las mujeres sin protección legal adecuada. Además, la inacción del gobierno y la falta de estadísticas oficiales dificultan la prevención y seguimiento de estos crímenes.
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¿Cómo afecta la política del gobierno cubano a la documentación de feminicidios?
El gobierno cubano no publica estadísticas oficiales sobre feminicidios y no reconoce públicamente la violencia hacia las mujeres, afectando la documentación y visibilidad de estos crímenes. Este vacío informativo obliga a organizaciones independientes como OGAT a llevar un subregistro de casos, enfrentando además la represión y la falta de recursos para realizar esta labor crítica.
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¿Qué papel juega el Observatorio de Género de Alas Tensas en la lucha contra los feminicidios en Cuba?
El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) es la principal organización independiente que documenta sistemáticamente los feminicidios en Cuba. Desde el cierre del observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba, OGAT ha asumido la responsabilidad de registrar estos crímenes, brindando visibilidad y denunciando la falta de acción estatal, además de ofrecer apoyo a las víctimas y sus familias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.