Nuevo feminicidio en Cuba: Mujer de 54 años muere en Camagüey tras ser apuñalada por su pareja

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Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, madre y abuela, falleció en la madrugada del 5 de julio en el hospital de Camagüey, donde permanecía ingresada desde que su pareja la atacara con un arma blanca el 29 de junio, en el hogar que ambos compartían en el reparto Modelo de esa ciudad.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), organización feminista independiente que monitorea la violencia de género en Cuba, confirmó el caso en Facebook.

El presunto victimario tiene 27 años, según fuentes directas al OGAT, y ya se encuentra bajo custodia policial.

Al menos una de las nietas de Yolexis presenció el ataque contra su abuela.

La víctima deja dos hijas mayores de edad y varios nietos.

Este caso eleva a 39 el total de feminicidios registrados en la Isla en lo que va de año, según su corte al 9 de julio.

Captura de Facebook / Alas Tensas

El OGAT pidió a la ciudadanía no señalar la diferencia de edad entre víctima y agresor como causa del crimen: «Pedimos a la ciudadanía que deje de aludir a diferencias de edad entre víctima y victimario como motivo para el feminicidio, y de aprovechar una historia dolorosa para dar lecciones sobre relaciones con diferencias de edad».

La cifra de 39 feminicidios en apenas seis meses y medio de 2026 representa más del doble de los 18 casos documentados en el mismo período de 2025, un incremento del 112,5 %.

El caso de Yolexis se produce días después del feminicidio de Dayana Borges, de 26 años y madre de dos niños, asesinada por su pareja el 1 de julio en Centro Habana, y de dos crímenes que sacudieron Sancti Spíritus en la última semana de junio: el de Lidianni Luis González y el de Zarahelga Pardo López.

En el caso de Lidianni, el OGAT denunció el «proceder negligente de la Policía», pues la víctima había denunciado previamente a su agresor sin recibir protección.

El régimen cubano no ha emitido información oficial sobre el caso de Yolexis, en un patrón que se repite sistemáticamente: el gobierno no publica estadísticas sobre feminicidios y los medios estatales rara vez cubren estos crímenes.

Cuba carece de una ley integral contra la violencia de género y no cuenta con refugios institucionales para mujeres en riesgo.

El Código Penal vigente no tipifica el feminicidio como delito autónomo; solo figura como agravante del homicidio, y en 2022 la Asamblea Nacional rechazó una enmienda para incorporarlo.

Según datos del OGAT, el 83,3 % de los feminicidios en 2026 son cometidos por la pareja o expareja, y el 64,6 % se ejecutan con arma blanca.

Desde 2019 hasta junio de 2026, Cuba acumula 350 feminicidios documentados por los observatorios independientes OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba, este último cerrado en abril de 2026 por falta de recursos, dejando al OGAT como único observatorio activo en la isla.

El OGAT también mantiene pendiente el caso de la adolescente Anais Tamayo Puente, para el que reclama acceso al informe de investigación a fin de determinar si su muerte constituyó un feminicidio.