Vandalizan tarja dedicada a Pablo Neruda en la Loma de la Cruz de Holguín

Tras el robo de un cañón histórico, ahora destruyen una tarja en la Loma de la Cruz

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Un acto vandálico destruyó la tarja de mármol blanco instalada en la Loma de la Cruz de la ciudad de Holguín en memoria de la visita del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda (1904-1973) al emblemático sitio el 22 de diciembre de 1960, junto con los poetas cubanos Raúl Ferrer (1915-1993) y Manuel Navarro Luna (1894-1966).

La denuncia del periodista Reynaldo Zaldívar Osorio fue publicada en el perfil de Facebook del periódico oficial ¡Ahora!, acompañada de una imagen que muestran una mano sosteniendo los fragmentos rotos de la placa frente a la pared donde estaba instalada.

El destrozo fue descubierto por un grupo de jóvenes que acudió temprano al lugar para realizar una limpieza voluntaria del sitio.

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La tarja fue colocada el 2 de mayo de 2013 por integrantes de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), para conmemorar el paso del poeta chileno por ese enclave durante su última y más significativa visita a Cuba.

"Estos monumentos y lugares históricos no son simples objetos o piezas de museo; son la memoria viva de nuestra comunidad y un patrimonio que nos pertenece a todos. Destruirlos no es solo un acto de ignorancia, sino un robo a la identidad colectiva, un menosprecio al esfuerzo de quienes los hicieron y una herida a nuestra cultura", escribió Zaldívar en su denuncia.

No es el primer acto vandálico registrado en la Loma de la Cruz. Con anterioridad, personas desconocidas rompieron y desplazaron un cañón —pieza museable del sitio— que tuvo que ser devuelto a su emplazamiento por integrantes del Movimiento Juvenil Mariano y vecinos del lugar, indicó la fuente.

La indignación en redes sociales fue inmediata. "No va quedando nada y no es precisamente culpa de los norteamericanos", escribió un ciudadano.

Otro reclamó: "Basta de impunidad ante el vandalismo. Mano dura, vigilancia extrema y juicios ejemplarizantes". Un tercero lamentó que "es amplia la tradición de algunos holguineros en destruir lo hermoso, generación tras generación".

También hubo quienes apuntaron a causas más profundas: "Es la pobreza moral de muchos ciudadanos, falta de civismo y las más elementales normas de convivencia y respeto".

"Tan triste que ya a pocos nos duela el patrimonio colectivo", resumió otro ciudadano en los comentarios, en una frase que condensa el sentimiento generalizado ante la destrucción de uno de los símbolos culturales más queridos de Holguín.

El incidente se suma a un patrón documentado de vandalismo y saqueo del patrimonio en Holguín. La espada de la estatua del mayor general Julio Grave de Peralta (1834-1872) en el parque de las Flores ha sido robada al menos tres veces, la más reciente de ellas a fines de abril.

En diciembre de 2025, un hombre arrancó una reja del mismo parque a plena luz del día sin que nadie intervinier. Semanas atrás, el robo de 180 metros de cable dejó sin agua a zonas de la ciudad por más de dos meses; al tiempo que el 5 de julio, cuatro paneles solares fueron sustraídos del sistema de abastecimiento de agua de los edificios de 18 plantas.

A nivel nacional, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos en Cuba en 2025, un aumento de 115 % respecto a 2024, con 1,536 robos que representan un incremento de 479 % desde 2023.