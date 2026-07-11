Vigilancia a periodista Camila Acosta este 11J: El régimen la sitia en su vivienda como cada aniversario

La periodista independiente Camila Acosta amaneció este sábado sitiada en su vivienda por efectivos de la policía política, en lo que ya se ha convertido en un patrón sistemático del régimen cubano cada vez que se conmemora el aniversario del 11J.

Así lo denunció la propia periodista en Facebook, donde identificó al agente apostado frente a su casa como Mario Raciel Soulary Garcés, oficial de la Seguridad del Estado que lleva meses en funciones de vigilancia frente a su domicilio.

«Como ya se ha hecho habitual en cada aniversario del 11J, hoy amanezco sitiada en mi vivienda por efectivos de la policía política», escribió Acosta, quien señaló que la fotografía que publicó fue tomada desde lejos pero que se trata «del mismo oficial de la SE que ha estado en las mismas funciones desde hace meses».

Soulary Garcés aparece documentado en la base de datos pública Represores Cubanos (FHRC) bajo la categoría de «Violento», acusado de violaciones a la libertad de opinión, expresión e información contempladas en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también lo había identificado previamente por detener arbitrariamente a un ciudadano que grababa en la vía pública.

Captura de Facebook

Acosta no dejó pasar la ironía de la situación: mientras millones de cubanos permanecen sin electricidad tras la segunda caída del Sistema Electroenergético Nacional en menos de una semana —en parte por carencia de combustible—, el régimen sí dispone de todos los recursos para hostigar a la prensa independiente.

«Para la represión y el hostigamiento a la prensa independiente el régimen dispone de todos los recursos», escribió.

Este quinto aniversario del 11J llega en un contexto de represión sin precedentes. Cuba registra entre 1,260 y 1,281 presos políticos según Prisoners Defenders y Justicia 11J, una cifra récord, y al menos 338 personas permanecen encarceladas directamente por su participación en las protestas de 2021.

El indulto de abril de 2026, que benefició a más de 2,000 reclusos, excluyó explícitamente a quienes fueron condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría usada para criminalizar a los manifestantes del 11J.

El operativo contra Acosta este sábado no es un hecho aislado. En mayo de 2026, seis personas fueron apostadas frente a su casa, entre ellas oficiales uniformados y miembros del grupo «Las Marianas».

En junio pasado, la periodista expuso en redes a otro agente de la Seguridad del Estado que vigilaba su domicilio.

Y en julio de 2025, agentes intentaron interceptar el vehículo de la Embajada de Estados Unidos en que viajaba para impedir que asistiera a una recepción diplomática.

Acosta fue arrestada el 12 de julio de 2021 por cubrir las protestas del 11J y sometida a más de diez meses de reclusión domiciliaria bajo cargos de «desórdenes públicos» e «instigación a delinquir».

El caso fue cerrado en mayo de 2022 con una multa de 1,000 pesos cubanos. Desde entonces, organizaciones independientes han documentado al menos nueve agresiones contra ella.

Otras periodistas también denunciaron operativos represivos en los días previos al aniversario. Yoani Sánchez reportó el 4 de julio un operativo de policía política en los bajos de su edificio que le impidió salir a la calle.

«#CubaEsUnaDictadura y no se irán del poder por las buenas», concluyó Acosta en su publicación, en la que también ganó en junio el Premio de Literatura de No Ficción Manuel Márquez Sterling 2026 por su libro Bajo asedio. Periodismo y resistencia en Cuba, un título que este sábado cobra un significado especialmente literal.