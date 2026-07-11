Basura en Cuba: Toda una calle cerrada en Bayamo

Una calle de Bayamo ha quedado totalmente bloqueada por montones de basura acumulada, tal como quedó registrada en un video publicado en Facebook por la usuaria Barbara Pavón, e cual ha acumulado casi 22,000 visualizaciones.
En las imágenes, grabadas desde un auto en movimiento, se aprecia cómo los desechos han tomado por completo la vía, impidiendo el paso normal, reflejo del colapso sanitario que vive la capital de Granma.
En el video se escucha a una mujer que no oculta su indignación: «Mira, una carretera cerrada, mira eso... ¿tú crees que eso sea justo, que la gente sea tan puerca?».
Pero otra le aclara: «Porque no tienen dónde echar la basura, si no hay carro».
Aunque Pavon apunta inicialmente a la conducta de los vecinos, sus propias palabras revelan el trasfondo real: la ausencia total de servicios de recogida. Sin combustible, sin camiones operativos y sin soluciones del régimen, los residentes no tienen dónde depositar los desechos, y las calles se convierten en el único vertedero disponible.
La publicación lleva un texto que resume la experiencia de quien grabó la escena: «Definitivamente me hubiera gustado subir dos asando un de fiesta, en lugares lindo pero me toco vivir el viaje más caro y peor de mi vida así que esto es lo que hay».
Bayamo, con unos 200,000 habitantes, fue durante décadas considerada una de las ciudades más limpias de Cuba. Hoy esa reputación es solo un recuerdo.
Los focos de insalubridad ganan terreno con incendios activos de basura en pleno centro urbano. La acumulación de desechos ha favorecido la proliferación del mosquito Aedes aegypti y contribuido a brotes de dengue y chikungunya en la región.
El 25 de abril, la basura bloqueó más de la mitad de un crucero ferroviario en la línea Bayamo-La Habana, poniendo en riesgo vidas humanas.
La escasez crónica de diésel, agravada por el colapso del suministro venezolano y la suspensión de envíos mexicanos, ha paralizado los camiones recolectores en todo el país.
En La Habana, solo 44 de 106 camiones operan, lo que deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos de residuos al día.
Ante la imposibilidad de gestionar los desechos, el régimen autorizó en mayo la quema de basura a cielo abierto, liberando compuestos tóxicos sobre la población.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció en diciembre de 2025 que el gobierno no ha logrado resolver la crisis, con más de la mitad de los consejos populares de La Habana afectados.
Mientras el régimen admite su fracaso sin ofrecer soluciones reales, son los cubanos quienes pagan el precio: calles intransitables, aire contaminado y enfermedades que se expanden sin control.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de basura en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay tanta basura acumulada en las calles de Bayamo?
La acumulación de basura en Bayamo se debe a la falta de servicios de recolección. La escasez crónica de combustible y el deterioro del parque automotor han paralizado los camiones recolectores, dejando a los residentes sin opciones para desechar sus residuos. Esto ha llevado a que las calles se conviertan en vertederos improvisados.
Publicidad
¿Cuál es el impacto sanitario de la acumulación de basura en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba ha favorecido la proliferación de mosquitos y brotes de enfermedades. Esto incluye el dengue y el chikungunya, que han causado decenas de muertes y miles de infecciones en todo el país. Además, los focos de quema de basura liberan compuestos tóxicos que afectan la salud respiratoria de la población.
Publicidad
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar el problema de la basura?
El gobierno cubano ha implementado medidas temporales sin resolver el problema estructural. Han autorizado la quema de basura a cielo abierto y han lanzado campañas de emergencia como la "Operación Limpieza". Sin embargo, estas acciones no han abordado las causas fundamentales, como la falta de combustible y el deterioro de los vehículos recolectores.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la crisis de basura?
La población cubana ha mostrado indignación y resignación ante la crisis de basura. Muchos ciudadanos han expresado su frustración en redes sociales, documentando la situación con videos y comentarios críticos hacia el gobierno. Algunos han optado por quemar la basura como una medida desesperada, a pesar de los riesgos ambientales y de salud.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.