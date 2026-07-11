Basura en Cuba: Toda una calle cerrada en Bayamo

Una calle de Bayamo ha quedado totalmente bloqueada por montones de basura acumulada, tal como quedó registrada en un video publicado en Facebook por la usuaria Barbara Pavón, e cual ha acumulado casi 22,000 visualizaciones.

En las imágenes, grabadas desde un auto en movimiento, se aprecia cómo los desechos han tomado por completo la vía, impidiendo el paso normal, reflejo del colapso sanitario que vive la capital de Granma.

En el video se escucha a una mujer que no oculta su indignación: «Mira, una carretera cerrada, mira eso... ¿tú crees que eso sea justo, que la gente sea tan puerca?».

Pero otra le aclara: «Porque no tienen dónde echar la basura, si no hay carro».

Aunque Pavon apunta inicialmente a la conducta de los vecinos, sus propias palabras revelan el trasfondo real: la ausencia total de servicios de recogida. Sin combustible, sin camiones operativos y sin soluciones del régimen, los residentes no tienen dónde depositar los desechos, y las calles se convierten en el único vertedero disponible.

La publicación lleva un texto que resume la experiencia de quien grabó la escena: «Definitivamente me hubiera gustado subir dos asando un de fiesta, en lugares lindo pero me toco vivir el viaje más caro y peor de mi vida así que esto es lo que hay».

Bayamo, con unos 200,000 habitantes, fue durante décadas considerada una de las ciudades más limpias de Cuba. Hoy esa reputación es solo un recuerdo.

Los focos de insalubridad ganan terreno con incendios activos de basura en pleno centro urbano. La acumulación de desechos ha favorecido la proliferación del mosquito Aedes aegypti y contribuido a brotes de dengue y chikungunya en la región.

El 25 de abril, la basura bloqueó más de la mitad de un crucero ferroviario en la línea Bayamo-La Habana, poniendo en riesgo vidas humanas.

La escasez crónica de diésel, agravada por el colapso del suministro venezolano y la suspensión de envíos mexicanos, ha paralizado los camiones recolectores en todo el país.

En La Habana, solo 44 de 106 camiones operan, lo que deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos de residuos al día.

Ante la imposibilidad de gestionar los desechos, el régimen autorizó en mayo la quema de basura a cielo abierto, liberando compuestos tóxicos sobre la población.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció en diciembre de 2025 que el gobierno no ha logrado resolver la crisis, con más de la mitad de los consejos populares de La Habana afectados.

Mientras el régimen admite su fracaso sin ofrecer soluciones reales, son los cubanos quienes pagan el precio: calles intransitables, aire contaminado y enfermedades que se expanden sin control.