Impulsan resolución en el Senado de EE.UU. para conmemorar el 11J

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La senadora Ashley Moody y el senador Rick Scott, ambos republicanos por Florida, presentaron este sábado una resolución en el Senado para conmemorar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, condenar la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel y exigir la liberación inmediata de los más de 1.300 presos políticos que permanecen encarcelados en la isla.

La iniciativa, que contiene ocho puntos concretos, fue anunciada por Moody en sus redes sociales el viernes, en un mensaje redactado en español en el que comparó la valentía del pueblo cubano con la de los Padres Fundadores de Estados Unidos.

«Hace cinco años, el pueblo Cubano se alzó en una serie de protestas contra el tiránico Partido Comunista que ha gobernado Cuba durante más de medio siglo», escribió la senadora en su cuenta de X.

«Los hombres y mujeres que se enfrentaron valientemente a su gobierno sufrieron golpizas y torturas, sin embargo, se mantuvieron firmes exigiendo los derechos fundamentales que han sido erosionados por las políticas socialistas», añadió.

Moody cerró su mensaje con las palabras: «Presentamos esta resolución como un recordatorio, no solo de los males del opresivo régimen Cubano, sino también del poder de un pueblo que se alza con valentía frente al comunismo. Patria y Vida».

La resolución presentada ante el senado incluye ocho exigencias concretas: elogiar la valentía del movimiento prodemocrático cubano; condenar la represión contra activistas y presos políticos, incluidos menores; condenar la dictadura totalitaria; pedir solidaridad internacional con el pueblo cubano; urgir sanciones coordinadas y presión diplomática; solicitar a la administración del presidente Trump que mantenga fuertes sanciones hasta que se cumplan las condiciones de la ley estadounidense; apoyar el derecho a la reunión pacífica y la libre expresión; y alentar el respaldo a organizaciones de la sociedad civil y medios independientes cubanos.

El contexto en que llega esta iniciativa es especialmente grave. Según datos de Prisoners Defenders al cierre de junio de 2026, Cuba registra 1.306 prisioneros políticos y de conciencia, cifra récord, entre los que se cuentan 40 menores detenidos —16 de ellos en prisiones de adultos— y 148 mujeres bajo autos fiscales o condenas.

La organización Justicia 11J cifra en 338 las personas directamente vinculadas a las protestas de 2021 que aún permanecen presas.

Moody ocupa el escaño que perteneció al actual Secretario de Estado, Marco Rubio, tras ser designada por el gobernador Ron DeSantis en enero de 2025.

Desde su llegada al Senado, la legisladora ha mantenido una postura de máxima presión contra el régimen cubano, co-liderando junto a Scott la Ley DEMOCRACIA para castigar a funcionarios del régimen por violaciones de derechos humanos, y leyendo públicamente en mayo de 2026 la acusación formal del Departamento de Justicia contra Raúl Castro por el crimen de los pilotos de Brothers to the Rescue.

Este sábado, en el quinto aniversario del 11J, Rubio también exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos y advirtió que Estados Unidos usará todas las herramientas disponibles para presionar al régimen, mientras el embajador Mike Hammer visitaba a familiares de presos políticos del 11J en La Habana.