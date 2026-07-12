Trump declara la guerra al comunismo y lanza una feroz advertencia a los demócratas

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El presidente Donald Trump lanzó este sábado una doble andanada contra el Partido Demócrata a través de su plataforma Truth Social, acusando a los demócratas de haber abandonado el socialismo para abrazar directamente el comunismo.

«A menudo decía en mis discursos, y en otras ocasiones, que Estados Unidos nunca sería un país socialista, y tenía toda la razón: los demócratas se saltaron el socialismo y cayeron directamente en el comunismo.

¡Estados Unidos nunca será un país socialista!», escribió Trump en la primera de sus dos publicaciones.

En un segundo mensaje publicado minutos después, el mandatario subió el tono y calificó a los demócratas de «lunáticos de la izquierda radical» que «han perdido completamente el rumbo».

«¡Ojalá se rebelen y no permitan que esta ideología comunista enferma se apodere de Estados Unidos!», añadió.

Las publicaciones se producen en un momento de escalada retórica sostenida.

Captura de Real Truth

El pasado 4 de julio, durante los actos por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el National Mall de Washington, Trump ya había declarado que los soldados estadounidenses no combatieron el comunismo para que este volviera a «sacar su fea cabeza», y prometió que los ciudadanos «expulsarán al comunismo de nuestras orillas».

El discurso del 4 de julio en Washington fue el momento de mayor intensidad de esa narrativa antes de las publicaciones de este sábado.

El 29 de junio, Trump había calificado el comunismo de «la mayor amenaza para EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial», y un día antes había arremetido contra quienes «prometen todo gratis», vinculando esas promesas con el comunismo y los demócratas.

Captura de Real Truth

El blanco más visible de esta narrativa ha sido Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York desde enero de 2026 y miembro de los Demócratas Socialistas de América, a quien Trump ha calificado repetidamente de «comunista al 100%».

El presidente llegó a amenazar con recortar 7,400 millones de dólares en fondos federales a la ciudad y declaró que Miami sería «refugio» para quienes huyeran del «régimen comunista» neoyorquino.

En noviembre de 2025, Trump proclamó oficialmente la «Semana Anticomunista» del dos al ocho de ese mes, citando que el comunismo ha arrebatado más de 100 millones de vidas en la historia.

El contexto electoral es determinante para entender la intensidad del mensaje.

Las elecciones intermedias de noviembre de 2026 se acercan con la aprobación de Trump en su nivel más bajo desde enero de 2025, con un 37% de respaldo y un 61% de desaprobación. Una encuesta de NBC News indica que el 50% de los votantes prefiere un Congreso demócrata frente al 42% que prefiere uno republicano.

Los demócratas, por su parte, han elevado sus advertencias sobre posibles intentos de interferencia en el proceso electoral.

El estratega David Axelrod escribió en X que Trump está «preparando un plan B: hacer lo que sea necesario para ganar.

Lo que sea». La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata por Florida, afirmó que por primera vez en su carrera tiene votantes que temen que el presidente cancele las elecciones o declare la ley marcial.

El jueves, Trump despidió a tres de los cuatro comisionados de la Comisión de Asistencia Electoral, organismo bipartidista creado en 2002 para distribuir fondos federales destinados a garantizar elecciones seguras, una medida que organizaciones de vigilancia electoral interpretan como parte de un patrón para centralizar el control del proceso.