Gerardo Hernández comparte una foto de su hermana para intentar ridiculizar el 11J

Vídeos relacionados:

En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo publicó en su perfil de Facebook una fotografía icónica de aquellas manifestaciones para burlarse de los medios que cubrieron el levantamiento popular, revelando que la mujer que aparece en la imagen con el puño levantado es su propia hermana, una militante del Partido Comunista de Cuba.

En su publicación en Facebook, Hernández explicó que la foto, tomada por el fotógrafo Ismael Francisco, «recorrió el mundo aquel 11 de Julio» y fue utilizada por lo que él llama «medios de (des)información» como imagen representativa de las protestas contra el régimen.

«Acostumbrados a mentir sobre lo que ocurre en la isla, no pudieron resistirse, y convirtieron en 'opositora' a mi hermana Mai-Lin Alberty, hoy Secretaria del Partido Comunista de Cuba en el Cerro, quién es -como dirían los odiadores- '¡tronco de comunista!'», escribió Hernández, acompañando el texto con los hashtags #CDRCuba, #CubaNoSeRinde y #TumbaElBloqueo.

Sin embargo, los medios internacionales cubrieron y refirieron las protestas oficialistas que el régimen organizó como reacción el estallido social, por lo que el argumento del expía, como de costumbre, manipula y sesga la verdadera dimensión del 11J.

La publicación pretende desacreditar a los medios independientes que cubrieron el 11J, pero lo que en realidad ilustra es la confusión que reinaba ese día en las calles cubanas.

Miles de ciudadanos, de los más diversos perfiles, salieron a protestar contra el régimen en las manifestaciones más masivas registradas en la isla en décadas. El régimen respondió con fuerzas paramilitares y movilizó a sus nomenclatura, como es el caso de la hermana de Hernández.

Hernández, quien es Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución desde su liberación en 2014, ha sido una figura constante en la defensa pública del régimen y en el ataque a quienes documentaron el 11J. Fue condenado en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas por su responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro personas, y fue liberado como parte del acuerdo de normalización entre Cuba y Estados Unidos negociado por Obama y Raúl Castro.

Tras el 11J, Hernández justificó la represión con la frase «las calles tienen límites», en referencia a la brutal respuesta del régimen contra los manifestantes.

Aquel 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en decenas de municipios exigiendo libertad, fin a los apagones y acceso a alimentos y medicinas. La respuesta del régimen fue una represión masiva: más de mil personas fueron detenidas y cientos fueron condenadas en procesos sumarios a penas de hasta 25 años de prisión. La organización Justicia11J documentó 775 presos políticos, 338 de ellos condenados directamente por participar en las protestas.

Este sábado, mientras Hernández intentaba convertir una anécdota familiar en argumento propagandístico, familiares de presos políticos y activistas conmemoran el quinto aniversario del 11J exigiendo la libertad de quienes siguen pagando con años de cárcel el precio de haber salido a la calle aquel día.